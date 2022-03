Anestesiologista da Rede Primavera recebe o Título de Mestre em Gestão e Inovação Tecnológica em Saúde

Mais uma vez o CEP – Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera, comemora a capacitação dos profissionais na produção de novos conhecimentos em saúde, de modo a promover a qualificação dos processos de gestão da atenção, do trabalho e da educação na saúde. No dia 06 de dezembro de 2021, o médico anestesiologista, Dr. Valter Oberdan, recebeu o título de Mestre em Gestão e Inovação Tecnológica em Saúde, pela Universidade Federal de Sergipe, diante da complexidade das cirurgias realizadas atualmente, o aumento do número de pacientes críticos, a monitorização objetiva como uso de dados que permitam uma melhor avaliação dos pacientes, uma vez que o equilíbrio adequado ao volume de líquidos no corpo (volemia) permite melhorias no tratamento dos pacientes, com desfechos mais favoráveis.

Segundo o Dr. Valter Oberdan, os estudos tiveram como principal objetivo desenvolver um dispositivo capaz de monitorar de forma precisa, a diurese em tempo real de pacientes críticos. O protótipo fabricado foi desenvolvido com uma placa que permite a comunicação com um microcomputador. Os testes iniciais mostraram a precisão exata do mecanismo para aferir o volume de líquido em uma bolsa coletora, além de trazer melhorias inéditas.