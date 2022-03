Dia da Mulher será celebrado com lançamento de livro

O dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, será comemorado em grande estilo, com o lançamento do Livro Mulheres que Inspiram Negócios, editado pela Artner Comunicação, idealizado pela comunicadora Crys Moura, com organização da Empresa Estratégia e apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

O Livro relata experiências inspiradoras de mulheres que, com muita garra e coragem, superaram desafios e conseguiram vencer na arte de empreender, desenvolvendo negócios exitosos e consolidados no mercado sergipano.

A obra contempla 15 histórias de mulheres empreendedoras que com sua força de pensar e agir incentivaram outras mulheres a conquistar seus espaços no mundo dos negócios, estimulando o empreendedorismo feminino no estado.

A apresentação do livro foi feita pelo presidente da Federação do Comércio de Sergipe, Laércio Oliveira e o prefácio foi escrito empresário sergipano, Sandro Ataíde Moura, CEO da empresa NC Vigilância.

O Lançamento acontecerá às 19hs, no salão festivo do Hotel Sesc Atalaia em Aracaju.

Por Marcio Rocha