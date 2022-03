Empreendedorismo feminino na área da saúde mental em Sergipe

No mês da mulher, histórias como a da sergipana Kelly Coutinho, inspiram outras mulheres a empreenderem. Formada em serviço social pela Universidade Tiradentes e especialista em gestão de planejamento e projetos sociais, Kelly hoje está à frente de umas das maiores intuições de saúde mental do Nordeste, a Equilíbrio Clínica Dia, Urgência Mental e Assistência Integrada 24h que fica em Aracaju. Um sonho da empreendedora que se tornou um projeto pioneiro que hoje é visto como referência.

Os trabalhos com a saúde mental começaram aos 19 anos como Auxiliar de Enfermagem. “Passei 15 anos na linha de frente com pacientes psiquiátricos em uma clínica particular aqui em Aracaju, foi lá que surgiu a minha paixão pela área”, afirma.

Após a experiência profissional em saúde mental, Kelly percebeu que faltava algo em Sergipe relacionado ao acompanhamento multidisciplinar para pacientes psiquiátricos das classes média e alta para atender as necessidades mentais sem precisar que os mesmos estivessem internados 24h. “Assim, com minha experiência profissional e expertise em projetos sociais surgiu a ideia de abrir a Equilíbrio Clínica Dia. Inaugurada em 23 de novembro de 2017, a Equilíbrio iniciou com o tratamento de internação dia, apenas para controle e prevenção de crises que pudesse evitar a internação 24h. Após três anos e cinco meses de existência da Clínica Dia e com o surgimento da demanda de pacientes em crises com necessidade de internamento integral, surgiu o crescimento da Clínica com a proposta de internação de curta permanência, com leitos de observação de urgência mental 24h e suítes adaptadas para passar no máximo 20 dias para retirada da crise mental”, explica.

Desde então, o projeto se tornou um verdadeiro sucesso e hoje é uma referência no Nordeste. “Os desafios são vários, não apenas por ser mulher, mas principalmente por ser Assistente Social. As pessoas têm o pensamento enraizado de que dono de clínica tem que ser médico, então pra poder fazer as pessoas confiarem no trabalho da Clínica, precisei mostrar resultados positivos juntamente com a equipe multidisciplinar que faz a Equilíbrio”, relata.

Ao deixar uma mensagem para as mulheres, Kelly enfatiza. “Gostaria de dizer a todas que nós somos capazes de vencer, eu sou um dos milhares de exemplos no Brasil que perseveraram e conseguiram êxito. Desejo que todas possam lutar pelos seus sonhos e ideais, pois nós podemos ser o que quisermos ser. Não estou dizendo que é um processo fácil, mas quando temos propósito na vida o universo sempre conspira a favor, se a oportunidade não existir, crie! Sempre há possibilidades de evoluir”, finaliza.

Fonte: Rodrigo Alves

Fotos: divulgação.