Escola Municipal Genésio Chagas é reinaugurada no Povoado Cumbe II em Simão Dias

Dentro do plano traçado para o retorno das aulas presenciais no próximo dia 14 de março, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reinaugurou na manhã desta terça-feira, 08 de março, a Escola Municipal Genésio Chagas, localizada no Povoado Cumbe II.

Durante o ato ocorreu apresentações, a exemplo de literatura de cordel escrito pelo ex-estudante da escola, José Luan, que atingiu a segunda maior nota no ENEM, entre as escolas públicas de Sergipe, e foi aprovado para o curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A reforma no prédio escolar contou com melhorias nas salas de aula, banheiros, cozinha, pintura e entrada, além de manutenção e novas adaptações na unidade.

O prefeito Cristiano Viana falou da importância dos investimentos realizados pela gestão Nossa Força, Nossa Gente no setor de Educação, com a reforma dos prédios escolares da rede municipal de ensino que visa o retorno das aulas presenciais ainda neste mês de março no município.

A obra na Escola Municipal Genésio Chagas foi realizada com recursos da Educação e compõe o pacote de investimentos do Programa Acelera Simão Dias.

A prefeitura já entregou outras unidades de ensino que passaram por reforma em Simão Dias. São elas: Escola Maria Eloísa Batista Santos (Povoado Sítio Alto), Escola Maria Rabelo Barreto (Povoado Salobra) e a Creche Manoel José de Matos no Conjunto Caçula Valadares.

Em breve também serão entregues as reformas e ampliações das escolas: Otaviana Odíllia da Silveira (Pov. Brinquinho), Fabrício Policarpo do Nascimento (Pov. Caiçá de Cima), Desembargador Gervásio Prata de Carvalho (Pov. Curral dos Bois), Prof. José Celestino dos Santos (Pov. Mata do Peru) e Emílio Rocha (Pov. Lagoa Seca).

A solenidade contou com as participações do prefeito Cristiano Viana, da secretária de Educação e Cultura, a professora Angela Siqueira, demais secretários municipais, vereadores Irailde Souza, Prof. Abraao Conceição e Geraldo Macêdo, professores, colaboradores da gestão e o público em geral.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias