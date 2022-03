Estância: há 27 anos morria em São Paulo, o prefeito Nivaldo Silva

Nivaldo Silva, desde cedo, foi um homem de trabalho, cunhado na decência, no respeito, no desejo de ver seu povo bem atendido pelos agentes públicos. Teve uma vida de dedicação aos estancianos: atuante no ramo do comércio, onde se consolidou como um dos mais expressivos empresários da região. Montou a loja Lar Joia, o cinema Guarany, o jornal Gazeta de Estância; contribuiu para a ascensão do time do Estanciano; contribuiu com os eventos de carnaval com o seu trio elétrico batizado de Luminosidade; exerceu a função de Diretor do Hospital Regional Amparo de Maria; exerceu o cargo de vice-prefeito de Walter Cardozo (PDS); foi eleito deputado estadual pelo Partido da Frente Liberal (PFL), sigla sob o comando do amigo João Alves Filho. Para subir ao Paço Municipal, Nivaldo Silva conseguiu reunir em torno da sua candidatura as maiores lideranças político da cidade como o atual prefeito Carlos Magno (PDS) e o ex-deputado estadual Ivan Leite (PDC). Concorrendo à época contra a candidata Raimunda Soares que disputava a sucessão municipal ao lado do também advogado João Batista como vice-prefeito.

PALAVRAS DA SAUDADE – ESTÂNCIA SAÚDA A MEMÓRIA DE NIVALDO SILVA

Recordo muito bem de algumas caminhadas políticas que Nivaldo Silva Carvalho realizou na época dos agitantes comícios nos bairros Bomfim, Botequim, Cidade Nova e na Rua Capitão Salomão, local principal para as concentrações partidárias. Eu ficava atento nos seus humildes discursos e numa de suas frases que ele costumava destacar: “Muitas vezes no sonho do menino pobre está a ideia para a realização de uma vida”. A última que ouvi, foi em plena concentração no bairro Botequim, quando pronunciaria: “Forjei no trabalho diuturno o desenvolvimento de minhas empresas. Quero agora, me dedicar a vida pública, servir à minha terra e ao meu povo.” É salutar reviver quando Nivaldo Silva se elegeu prefeito da Estância, quando presenteou na hora certa a filarmônica Lira “Carlos Gomes”, com dois fardamentos bons. O ato da oferta foi comemorado pela banda, pelos músicos e diretores. Mais que isso, me vem na memória, o serviço que prestei por um dia ao seu jornal “Gazeta de Estância”, quando a convite do seu irmão Renato Silva, atuei na qualidade de jornaleiro, posteriormente, quando o editor era Paulo César (Tancredinho), fui convidado para escrever uma coluna esportiva. Nivaldo Silva Carvalho é de uma prole de dez irmãos: Arivaldo, Valdemir, Lucila, Zelita, Célia, Belisa, Rivanda, Renato e Suzana. Todos eles nasceram do amor conjugal de David Domingues de Carvalho e Maria Antônia da Silva Carvalho, seus pais. Vida empresarial

Nivaldo Silva teve a infância de todo menino pobre. Brincou pela rua, brigou, apanhou e bateu. Fez, como todos os garotos sem recursos, o primário no Grupo Escolar Gumersindo Bessa”, tendo freqüentado os cursos do professor Azarias Santos e de João Lima da Silveira. Quando tinha 15 anos de idade, Nivaldo Silva começou a trabalhar na garagem de Antônio Fontes Costa, o Tota, localizada à Rua Capitão Salomão. Era uma garagem que servia para guardar carros e caminhões, que pernoitavam em nosso município e vendia gasolina. No ano de 1939, foi caixeiro de Adelaido Souza. Dois anos mais tarde, exerceu o cargo de balconista, descobrindo assim, a vocação para o comércio, cuja atividade dedicou-se até com uma “bodega” de secos e molhados à Avenida Getúlio Vargas, antiga Rua Nova. Saindo desse endereço, foi para a rua Duque de Caxias, o “Pernambuquinho”, em 1950, onde fundou um armazém com seu irmão Arivaldo Silva Carvalho, sugerindo, portanto, uma das mais sortidas lojas de nossa região: Nivaldo Silva & Irmão. Em 1958, inaugurou uma nova casa comercial, a Lar Jóia, à Rua Capitão Salomão.

Atuação social, cultural e esportiva Do Clube do Cruzeiro Esporte Clube, Nivaldo Silva fez parte do Conselho Deliberativo, e do Estanciano, esporte clube foi presidente. Não podemos deixar de reconhecer o seu esforço para com o “Canarinho do Piauitinga”. Ela mantinha financeiramente o time com recursos próprios e auxílio de poucos amigos. Da centenária Lira “Carlos Gomes”, além de sócio contribuinte, Nivaldo Silva exerceu a função de secretário, de 1945 a 1946. Na diretoria do Dr. Jessé Fontes, ele era o seu segundo secretário. Na ocasião que Nivaldo Silva foi vice-prefeito de Estância, eleito em novembro de 1976, encaminhou solicitação ao então governador da época, Dr. Augusto Franco para a construção de um estádio de futebol. O estádio realmente foi construído para seis mil expectadores sentados, pista para atletismo, arquibancadas, vestuários para árbitros e jogadores, além de cantinas, sanitários, etc. Ainda como vice-prefeito de Walter Cardoso, Nivaldo Silva ornamentou as ruas de nossa cidade para as comemorações dos festejos natalinos. A cidade também nunca esteve tão limpa, a ponto de receber os elogios do bispo de Propriá, quando esteve participando da festa da padroeira. O carnaval de rua na época de Nivaldo Silva era aprazível. Atendendo um pedido da juventude estanciana ele mandou construir um trio elétrico, o famoso “Trio Elétrico Luminosidade”, que animou Estância durante muitos anos todas as manifestações festivas. Nivaldo Silva pediu também ao governador Augusto Franco, quando foi presidente da Associação Beneficente Amparo de Maria, mantenedora do hospital homônimo, a construção do moderno prédio deste nosocômio como ainda do Pronto Socorro, que já foi construído no governo de João Alves Filho, Nivaldo Silva solicitou do governador do Estado que arcasse com as despesas do hospital, pois quando faltava alguma coisa nessa Casa de Saúde, era ele que ressarcia com seus recursos próprios. Atividade política

Quando Nivaldo Silva era prefeito desta cidade, esteve em recepção com o governador da época, Albano Franco e solicitou-lhe a realização de uma série de obras para o município. O primeiro pedido que ele fez, foi a conclusão do Forródromo, que incluía a ampliação da pista de danças, construção do palco, calçamento a paralelepípedos do estacionamento; cercamento da área; aumento da bateria de sanitários; construção de portarias; da arquibancada; quiosque para apoio da administração; guarita; arborização e calçamento asfáltico do acesso ao Forródromo. O segundo pedido foi o serviço de asfalto com drenagem do Posto Pioneiro até a sede do SESP, além do início da reforma da Praça Barão do Rio Branco, uma vez que o convênio para esta já se encontrava assinado. Nivaldo Silva requereu também que a CEHOP, fizesse o projeto da Orla do Abaís, sendo que o levantamento topográfico já se achava pronto, se o programa do que se desejava realizar naquela localidade estava de posse dos engenheiros responsáveis e os recursos pertenciam, ao PRODETUR, assim como o projeto do bairro Porto D’Areia, que previa transformar num polo turístico e de lazer para os estancianos. No setor de esporte e lazer, Nivaldo Silva pediu que fosse restaurado o estádio de esportes “Augusto Franco”, o Francão. Ele solicitou a execução do projeto para a construção da estrada Abaís-Saco-Estância, uma vez que o referido projeto estava pronto e que foi entregue a ele pelo ex-governador João Alves Filho.

Também antes de sua morte, Nivaldo Silva adquiriu e pagou com recursos da própria prefeitura, dois caminhões coletores de lixo, um carro Versalhes para uso da administração, uma ambulância e um veículo equipado com som para a Secretaria de Ação Social (Fonte: Jornal “Estância Com Amor” – 1995). O adeus ao líder político Foi com certa surpresa que os estancianos receberam a notícia do falecimento aos 73 anos de Nivaldo Silva Carvalho ocorrido na noite do dia 7 de março de 1995, em São Paulo, vitima de complicação cardiovasculares. O corpo de Nivaldo Silva chegou em Sergipe por volta das 15hs da quarta-feira, dia 8, sendo recebido por amigos, familiares e autoridades políticas do Estado, dentre as quais o governador Albano Franco; o secretario de Indústria, Comercio e Turismo, Ivan Leite e por diversas outras autoridades. Transportado o féretro para Estância, chegou por volta das 17h30, sendo recebido por uma multidão de pessoas, personalidades do mundo político e social de Sergipe, destacando-se as presenças do ex-governador João Alves Filho; prefeito de diversas cidades sergipanas; parlamentares e políticos outros. Após uma breve parada em sua residência, o corpo foi conduzido por milhares de pessoas ao cemitério “Nossa Senhora da Piedade”, acompanhado por soldados do TG-06-013, familiares e diversos amigos da família. Com o falecimento de Nivaldo Silva, assumiu a chefia do Poder Executivo Municipal a assistente social, Dayse de Oliveira Garcia, esposa do deputado federal e ex-prefeito de Estância, Carlos Magno Costa Garcia.

Por: Magno de Jesus