Felipe Amorim agita o Bloquinho da Folia em Aracaju no dia 16 de março

Na véspera de feriado, no dia 16 de março, a partir das 21h, a capital sergipana vai receber o Bloquinho da Folia com Felipe Amorim, Ávine Vinny e Quinto Round. A festa promete ser um evento diferenciado ainda no clima do carnaval com direito a toda uma estrutura e decoração temática no Mambo Aju, na Rodovia José Sarney.

Pela primeira vez em Aracaju, o cantor cearense Felipe Amorim é um verdadeiro fenômeno da atualidade e promete não deixar ninguém ficar parado com os seus melhores hits do pop eletrônico nordestino diferenciado que só ele faz. Pisadinha, pagodão, brega, batidão romântico, arrochadeira e todo som dançante que a cultura pop brasileira ofereça são as bases do cearense que transforma seus shows em uma verdadeira rave de forró.

Os ingressos para a folia estão sendo vendidos na loja Soul Dila no Shopping Riomar e através do site www.bilhetecerto.com.br. O valores do primeiro lote são de R$ 140 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira solidária).

O Bloquinho da Folia é mais um evento da Folia Entretenimento, que em dezembro realizou o Verão Folia com uma mega estrutura e a participação de artistas nacionais como Jorge e Mateus e Nattan.

