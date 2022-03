Homem de 57 asnos é morto a tiros após desentendimento na Zona de Expansão

Um homem de 57 anos foi morto em uma rua do Bairro Aruana, na Zona de Expansão de Aracaju, na tarde desta segunda-feira (7).

As informações passadas pela Polícia Militar são de que a vítima estava chegando de mudança no local, quando outro homem apareceu e houve um desentendimento entre os dois. Na discussão, o suspeito efetuou disparos com uma arma de fogo e fugiu.

Buscas foram realizadas pela região, mas o suspeito não foi localizado. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil vai investigar o caso. Denúncias sobre o paradeiro do atirador podem ser feitas através do 181.