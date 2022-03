Igor Albuquerque é eleito imortal na Academia Sergipana de Letras

A Academia Sergipana de Letras (ASL) escolheu na tarde desta segunda-feira, 7 de março, o futuro imortal para a cadeira número 30. O candidato único, escolhido por 27 votos favoráveis, foi Igor Leonardo Moraes Albuquerque, que nasceu em Itabaiana/SE, e é advogado, escritor, vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Subsecretário-geral da Mesa Diretora da Alese e aos 39 anos será o Imortal da ASL. A solenidade de posse deve acontecer em até 120 dias.

A cadeira número 30, que tem como patrono José Jorge de Siqueira Filho, era ocupada pelo professor e acadêmico Luiz Fernando Ribeiro Soutelo, com quem Igor Albuquerque dividiu entre tantas ações no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, assim como no Conselho Estadual de Cultura, a relatoria do novo Regimento Interno do Conselho, aprovado em 2021.

O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa de Sergipe, Irineu Fontes, prestigiou a solenidade e ressaltou a importância do novo integrante da ASL. “Igor Albuquerque é jovem, mas um homem que é dedicado à história. Entusiasta do patrimônio histórico de Sergipe. Dotado de conhecimento que transborda para quem tem a convivência com ele. Dialogar diariamente com Igor e presenciar essa eleição representa para a academia um ganho, porque terá em seu quadro mais um entusiasta e dedicado da história e cultura sergipana. E eu, como defensor da cultura, só tenho que enaltecer a vitória do colega de trabalho, amigo e agora, imortal Igor Albuquerque”.

Para o presidente da Academia Sergipana de Letras, José Anderson do Nascimento, a eleição que visa à sucessão da cadeira número 30, foi uma votação expressiva e que engrandece a instituição. “Igor Albuquerque é uma personalidade voltada para a cultura do nosso Estado, especialmente para o campo das letras jurídicas, sem se descuidar do Patrimônio Histórico do Estado na sua atuação no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e também no Conselho Estadual de Cultura. Então, tudo isso o credenciou a receber uma expressiva votação aqui na tarde de hoje”.

O futuro imortal da cadeira número 30 relatou a importância da Academia Sergipana de Letras e da responsabilidade que é fazer parte da Instituição. “É um ato muito singular e único na minha vida cultural e profissional. Esse dia de hoje marca a minha vida e aumenta a responsabilidade com a cultura de Sergipe e com a Academia Sergipana de Letras. Fortalece também, a responsabilidade que nós temos de produzir cada vez mais conhecimento e de garantir que esse conteúdo seja cada vez mais acessível aos sergipanos”, enfatizou Igor Albuquerque.

Os novos colegas imortais da ASL engradeceram a chegada do novo membro da instituição e ressaltaram a dedicação e história do novo Imortal.

Para a acadêmica e professora Marlene Calumby, nessa sucessão da cadeira 30, foi escolhido um excelente nome. “Nos últimos 10 anos, Igor Albuquerque conviveu de perto com o imortal Luiz Fernando Ribeiro Soutelo. Igor é um estudioso, dedicado, jovem e idealista. Amante da causa da cultura e não só a sergipana. Sempre brinquei com Igor sobre a postura dele por ser jovem, mas um entusiasta da história principalmente das mais antigas como a monarquia, entre outras. Então, eu fico muito feliz e a Academia ganha um excelente nome. Tenho certeza que ele se sairá muito bem e continuará compartilhando à população sergipana muito do seu conhecimento. E outra coisa que enalteço sempre, Igor vem de família simples, filho único de servidores públicos, mostrando que é a educação que faz o homem. Dedicando-se e dando exemplo de determinação ao estudo para essa geração”, relatou a acadêmica Marlene Alves Calumby.

A presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, e também imortal, Aglaé d´Ávila Fontes, comemorou a chegada do novo imortal tendo sua juventude comprometida com a cultura. “É de grande importância à chegada de mais um acadêmico. Mas não simplesmente um acadêmico, mas sim uma pessoa comprometida com a cultura de sua terra. Uma pessoa que já vem desenvolvendo um trabalho administrativo e por certo vem trazer a sua colaboração efetiva com essa Casa. Então, nós saudamos a chegada de Igor, com a alegria de quem espera que muita coisa pode vir a acontecer a partir da sua entrada nessa Casa. Essa juventude que Igor traz para a Academia vai construir um comprometimento maior para a nossa história e nossa memória. É uma juventude com compromisso de realização. E isso é muito importante e bom para qualquer instituição”, finalizou Aglaé d´Ávila Fontes.

Biografia

Igor Albuquerque é filho de José Albuquerque de Jesus e Maria de Fátima Moraes Albuquerque. É casado com Marcelí Barbosa Albuquerque há 10 anos, com quem tem a filha Maria Cecília Barbosa Albuquerque. É advogado com especialidade em Direito Constitucional e Educacional. Aluno regular do mestrado profissional em Poder Legislativo pela Câmara dos Deputados, através do Cefor (Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento). Pela Fundação Getúlio Vargas tem formação complementar como Gestor Público Municipal. Já foi secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Aracaju. É Autor do Livro “Hierarquia Normativa no Direito Brasileiro” (2020) e de vários artigos em revistas, jornais e capítulos de outros livros.

Na Assembleia Legislativa de Sergipe como subsecretário-geral da Mesa Diretora, já coordenou comemorações importantes para a história de Sergipe pela Instituição, a exemplo dos 20 e dos 30 anos de promulgação da Constituição de Sergipe (2009 e 2019, respectivamente), além do Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe (2020).

