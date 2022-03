Kitty Lima pede melhorias para Muribeca e Itaporanga d’Ajuda

Na manhã desta terça-feira, 08, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) teve as Indicações nos 107 e 109 aprovadas, por unanimidade, durante a Sessão Plenária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Nelas, a parlamentar solicita ao Governo de Sergipe melhorias para as cidades de Muribeca e Itaporanga d’Ajuda.

Na Indicação nº107, Kitty Lima propõe a construção de um campo de futebol para a juventude, no povoado Nova Descoberta, localizado em Itaporanga d’Ajuda. Já na propositura nº 109, ela pede a construção de uma maternidade regional em Muribeca.

A deputada estadual justificou que a construção de uma unidade de saúde materna, tem por objetivo atender e dar uma atenção especial às mulheres gestantes, desde o acompanhamento do pré-natal até o nascimento dos bebês. “Essa obra pública é de extrema importância, vez que, além de diminuir a demanda destes serviços no Hospital Regional de Itabaianinha, permitindo um melhor atendimento nas situações de média complexidade, inclusive promoverá um local próprio para as gestantes, sem ter que se misturarem com pacientes que tenham outras enfermidades”, colocou Kitty Lima.

Já com relação a construção do campo de futebol em Itaporanga d’Ajuda, a parlamentar informou que o pedido é em virtude de inúmeras reivindicações da população que pedem um espaço de lazer e recreação para crianças, jovens e adultos. Além de atividades físicas, como jogos com bola, caminhadas e corridas proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores da região.

Proposituras

Indicação nº 107 – Solicita ao governador do Estado que viabilize a construção de um campo de futebol para a juventude no povoado Nova Descoberta, no município de Itaporanga d’Ajuda/SE.

Indicação nº 109 – Solicita à secretaria de Estado da Saúde que viabilize a construção de uma Maternidade Regional no município de Muribeca/SE.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira/Alese