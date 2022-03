Mais de 62% dos atendimentos de saúde na rede municipal são para mulheres em Aracaju

Nas ações de autocuidado, a mulher ganha ainda mais destaque, já que ela também é responsável pela promoção da saúde no ambiente familiar. Levantamento feito pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mostra que nos primeiros dois meses deste ano, 225.827 pessoas procuraram atendimentos na rede municipal de saúde, sendo 141.091 mulheres (62,5%) e 84.736 homens (37,5%).

De acordo com a coordenadora do Programa Saúde da Mulher, Léa Matos, as mulheres têm mais consciência no autocuidado, sabem da importância do autoexame, e conseguem incentivar isso no convívio da família.

“A mulher é a grande responsável pelo processo de prevenção de doenças dentro da família. Ela tem um papel fundamental na prevenção da saúde daqueles com quem convive. É por meio dela que até crianças começam a entender a real concepção de prevenção, do autocuidado e de outras necessidades para uma melhor qualidade de vida”, explica.

Ofertas diárias

Nas unidades de saúde da rede municipal, a Prefeitura de Aracaju oferta exames de lâmina, mamografia, teste rápido de gravidez e testes para detectar o vírus HIV, a sífilis e as hepatites B e C. Na atenção ao pré-natal é disponibilizado um pacote de exames laboratoriais, e no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, as UBSs fornecem os métodos contraceptivos.

“A Saúde também monitora a Vigilância do Óbito Materno, por meio do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil. Além disso, o Município realiza atividades de promoção da saúde por meio de atividades físicas, através do Programa da Academia da Cidade. E dispõe, ainda, do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes [Nupeva] que, além de outras atuações, orienta usuárias sobre serviços de atendimentos a mulheres em situação de violência no município de Aracaju”, enfatiza.

Foto: Ascom/SMS