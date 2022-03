Na CMA, vereadora  ressalta a importância das mulheres ocuparem os espaços de poder

A mulher na política é um dos temas de maior pertinência na atualidade, diante disso, a Câmara Municipal de Aracaju, através da vereadora Sheylla Galba (Cidadania), realizou na última segunda-feira, 7, uma sessão especial para tratar do tema. Na ocasião, as vereadoras convidaram pessoas que integram movimentos sociais, organizações, conselhos, órgãos para contribuir com o debate.

A vereadora Linda Brasil (PSOL) convidou Erika Leite (Conselho Estadual da Mulher), Gigi Poetisa (Psol e MNU), Sônia Meire (Fórum de Mulheres de Sergipe), Jéssica Taylor (Ong TransUnides) e Laila Oliveira (Auto-organização de Mulheres Negras de Sergipe Rejane Maria).

O tema descortina a disparidade de dados entre mulheres e homens nos espaços de poder, apenas 15% de mulheres ocupam a Câmara de deputados, e no Senado Federal apenas 12%, em relação à mulheres negras esse número ainda é bem menor.

Para a parlamentar a data marca a luta e resistência das mulheres, e não só de comemoração. “Eu saúdo essa mesa babadeira, e todas as mulheres que me antecederam, mas principalmente você Jéssica, que tantas vezes esteve trabalhando na prostituição aqui em frente à Câmara e hoje está aqui hoje, com essa fala tão potente e tão importante, isso é um sopro de esperança. E que todas nós consigamos ocupar esse espaço, sejam mulheres trans, mulheres cis, travestis, mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres com deficiência, mulheres em situação de rua, porque somente assim, quando nós ocuparmos esses espaços que são nossos por direito, quiçá a gente vai ver em um Brasil onde todas as oportunidades sejam garantidas a toda a população, e principalmente a parcela que é explorada e oprimida por esse sistema capitalista, machista, Lgbtqiafóbico, que faz com que historicamente esses espaços de poder, principalmente as câmaras municipais, sejam dominadas por homens”, declarou Linda.

A ativista Jéssica Taylor, é uma das fundadoras da TransUnides, com mais de 20 anos de militância, vem lutando pelos direitos para a população LGBTQIA+ e demais grupos excluídos socialmente. Jéssica lembrou no seu discurso das mulheres trans assassinadas, vítimas de transfobia, e a importância de combater essa violência que desumaniza a população trans.

Por Laila Batista,