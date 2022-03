O encontro de Edvaldo e Valmir

Diógenes Brayner – [email protected]

Um encontro de quase duas horas, entre o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PTB) e o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), provocou um burburinho nos bastidores da política sergipana. Foi o comentário nas rede sociais, todos direcionados a um entendimento que, a olhos nus, dificilmente aconteceria por razões variadas. O papo teria sido provocado pelo atual prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, depois de encontros com Edvaldo Nogueira na reunião da Federação Nacional dos Prefeitos (FNP), inclusive em São Paulo. A informação oficial é de que não falaram em política.

Em release enviado à imprensa, a Secretaria de Comunicação do Município divulga uma das falas do prefeito Edvaldo Nogueira: “trocamos experiências das gestões em nossos municípios, das iniciativas exitosas em benefício da população”. Em resumo: não trataram sobre eleições estaduais. Mas ficou no ar a pergunta: conversa entre dois líderes políticos, sem um toque sobre momento esse assunto, é muito difícil? Quase impossível. Tanto que nos instantes finais do papo o pleito de outubro foi o assunto dominante.

Na manhã de ontem Plenário recebeu a informação de que o ex-prefeito Valmir de Francisquinho havia decidido ser o candidato do PL a governador de Sergipe. No mesmo dia, à tarde, lá estava Valmir conversando com o prefeito Edvaldo Nogueira. O cenário chamava para uma conclusão natural de que discutiam o pleito, inclusive uma composição, para que os dois saíssem na mesma chapa, com Francisquinho a deputado federal. A conversa durou por quase duas horas e realmente se estendeu sobre administração municipal, tanto de Aracaju quanto de Itabaiana.

Edvaldo Nogueira, segundo informação de um dos participantes do encontro, dissera a Valmir que seria candidato a governador do Estado e participaria da reunião da base aliada, na próxima segunda-feira, quando se daria a decisão final. Deixou claro que se for o escolhido para cabeça de chapa, colocará as condições para aceitar, em razão de estar prefeito e ter que se desincompatibilizar até dia 02 de abril. Edvaldo quer apoio de todos os integrantes da base, sem qualquer possibilidade de cisão dentro do grupo. Deixou claro que não deixaria a aliança, inclusive porque foi eleito com a participação direta da maioria de suas lideranças.

O assunto sobre política ocorreu dentro desse nível e em seguida os dois se despediram, com possibilidade natural de outros encontros mais à frente, mesmo com chance dos dois se enfrentarem em outubro na disputa pelo Governo.

Indica o candidato

A reunião da próxima segunda-feira, entre o governador Belivaldo Chagas (PSD) com a sua base aliada, é para definir e anunciar o nome do candidato a governador, definitivamente, com aval da maioria.

*** A reunião terá a presença de todos os candidatos majoritários (ao Governo e Senado), presidentes de partidos e lideranças influentes no bloco.

Tratar com partidos

O objetivo do nome já ser lançado na segunda-feira (14) é para que o pré-candidato mantenha conversas com lideranças e tenha apoio integral das legendas.

*** Um liderança importante disse que o candidato terá que ser neutro e não trabalhar para eleger parlamentares só do seu partido.

Sobre possível chapa

O que rola nos bastidores é que a chapa terá o deputado Fábio Mitidieri (PSD) como o candidato a Governo, com o prefeito Edvaldo Nogueira (PTB) indicando o vice.

*** Não há qualquer confirmação desse cenário no momento, inclusive porque aparece o nome do deputado Luciano Bispo (MDB) para vice.

*** Para o Senado são mantidos os nomes de André Moura (UB) e de Jackson Barreto (MDB). O nome da vice-governadora Eliane Aquino está em stand by, em caso de um entendimento com o PT.

Luciano pode continuar

Sobre Luciano Bispo, que está se recuperando de uma cirurgia, há possibilidade dele disputar a reeleição e de ser reeleito a presidente da Alese.

*** Na sexta-feira (25/02) o TSE teria anunciado que os presidentes de assembleias reeleitos poderiam voltar a presidir a Casa, porque se trata de um novo mandato.

MDB com Mitidieri

Em entrevista ao radialista André Barros, o presidente do MDB em Sergipe, Sérgio Reis, disse ontem que tanto em Sergipe quanto nos demais Estados, seu partido está em amplo crescimento.

*** Sérgio diz que está lutando para uma ampla composição – chapas de deputados – e que na reunião da base aliada o MDB vai sugerir o nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que será o candidato do partido.

*** Admite algumas divergências, como o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, que prefere outro nome (Rogério Carvalho), “mas o partido não vai impor candidatos”.

Sergio nega mudança

Sérgio Reis negou que o partido esteja mudando de comando e seria presidido pelo deputado federal Fábio Henrique (PTB).

*** Disse que o MDB receberia Fábio e o integraria na chapa a federal, mas deixa bem claro: “o partido não abre mão de estar com o governador Belivaldo Chagas (PSD)”.

*** Falou também que Jackson Barreto é o nome do partido ao Senado.

Jaques recua por Lula

Jaques Wagner (PT) disse, em entrevista, que “meu nome estava colocado para disputar o Governo da Bahia, mas tomei a decisão de não concorrer e estar com Lula na tarefa de reconstrução do Brasil”.

*** Jaques já avisou isso à direção do partido.

*** Em Sergipe, alguns políticos, inclusive do PT, também esperam essa atitude, mas admitem que dificilmente ela seja vista.

Resistência clara

O cientista político Antônio Lavareda disse que o ex-presidente Lula da Silva (PT) continua com forte apoio no Nordeste, embora não com a intensidade dos pleitos anteriores.

*** – Entretanto é muito clara à resistência a Lula nas demais regiões do País, o que o faz apoiar candidatos de partidos ao Governo nos Estados que estão com ele.

Povo não é bobo

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que passados três anos de desgoverno, em um ano eleitoral e depois de distribuir mais de R$ 100 bi em dividendos, Bolsonaro “descobre” que o governo é acionista majoritário da Petrobras.

*** – E por isso pode mudar a política de paridade de preços. Antes tarde do que nunca, mas o povo não é bobo Bolsonaro!

Daniele e estupros

A delegada Daniele Garcia diz que na véspera do Dia Internacional da mulher, recebeu os indignantes dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), onde aponta que, a cada 10 minutos, um estupro ocorre no Brasil.

*** – De modo vergonhoso, Sergipe está acima da média nacional. Não podemos naturalizar os altos níveis de violência!

Alessandro e eleições

Chega à informação de que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não pensa mais na terceira via para presidente da República e nem seria candidato a governador.

*** O Cidadania prepara chapas parlamentares e não apoiará o candidato sugerido pelo Governo e nem do PT.

*** Dentro do seu partido tem quem imagine que ele pode mudar de ideia e mais adiante tentar o Governo do Estado. Alessandro pontua bem em pesquisas.

Giro pelas redes sociais

O Federal – IRPF: auditores suspendem atividades e podem afetar entrega das declarações do Imposto de Renda.

TV-Cultura – Russos saíram às ruas para protestar contra a guerra na Ucrânia, mas foram reprimidos fortemente pelas forças do governo.

O Federal – Sem reajuste, tabela do IR causa prejuízo de até R$ 5 mil aos contribuintes. Presidente Jair Bolsonaro tem sido aconselhado a atualizar a tabela.

TV-Cultura – Atualmente, o Brasil tem 530 núcleos considerados nazistas, que agrupam cerca de 10 mil pessoas. São Paulo concentra o maior número de grupos.

Augusto de Franco – Invasão da Ucrânia por Putin revela uma coisa que era muito difícil de explicar aqui no Brasil. Que o PT não é um partido convertido à democracia.

Francisco Castro – Turista de São Paulo é preso na Bahia por racismo. Ele chamou um homem negro de macaco.

Contra manifestantes – Militares atacaram protesto contrário à invasão com tiros e bombas. Cinco ficaram feridos, segundo agência de notícias ucraniana.

Pedro Schembri – Caiu um PIX na minha conta de quem nem nunca vi. Devolvi em 5 minutos. É tão difícil ser honesto? Graças a Deus para mim nunca foi.