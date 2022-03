PL de Valmir de Francisquinho não faz aliança com o PDT de Edvaldo Nogueira 

Não passa de ilusão qualquer perspectiva criada em torno de uma aliança política, em Sergipe, entre o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), e o atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). É bem verdade que, dentro de um contexto amplo, ambos já são “aliados” na base do governo Belivaldo Chagas (PSD). O filho de Valmir, deputado Talysson (PL), por exemplo, vota em todos os projetos governistas na Assembleia Legislativa.

No caso de Edvaldo não é segredo para ninguém que ele é aliado do governador. É evidente que ele mantém seu nome “vivo” na disputa para ser o escolhido para representar o seu agrupamento na disputa pelo Executivo, mas também não dá demonstrações de insatisfação ou de que estaria disposto a deixar a base. O prefeito de Aracaju e Valmir têm uma “semelhança”: ambos buscam valorização política e eleitoral; querem demonstrar que têm densidade eleitoral…

Mas quando este colunista fala em “ilusão” ele leva em consideração, principalmente, o cenário nacional. Vale lembrar que não temos mais as tradicionais coligações para a disputa de cargos proporcionais (vereadores, deputados federais, estaduais e distritais) e que a tendência é que, até 31 de maio, por questões de sobrevivência, muitos partidos se unam em Federações, que obrigatoriamente verticalizam seus quadros em todos os Estados brasileiros.

O PL, partido que Valmir de Francisquinho costuma deixar transparecer que detém muito prestígio nacional, terá como pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que disputará a reeleição. Muito bem acomodado, nem o ex-prefeito e nem seus liderados sinalizam para uma “mudança brusca”, para uma troca de legenda neste momento. Por aí já se subentende que é difícil uma composição com o PDT, de Edvaldo, mas do também presidenciável Ciro Gomes.

Vale lembrar que, no PDT, Edvaldo se consolidou como principal liderança política no Estado e, dificilmente, abrirá mão de um projeto pronto, onde ele detém o prestígio necessário, considerando que estamos falando do prefeito da capital. Até por uma questão de conveniência, hoje a tendência é que Valmir (PL) e Edvaldo (PDT) estejam sim no mesmo palanque este ano, mas possivelmente com ambos apoiando uma pré-candidatura do PSD para governador.

Em síntese, Edvaldo e Valmir podem conversar o dia inteiro, mas estamos falando de um político que não vai arriscar renunciar à PMA, sem que seja o “consenso” do agrupamento; como também o outro que, na verdade, só pensa em duas coisas: se eleger e reeleger o filho deputado e na eleição municipal de Itabaiana em 2024. Querem ser valorizados e estão certos, mas para a majoritária precisam liderar um agrupamento maior. O encontro só “alimentou” rumores e especulações. Nada a mais que isso…

Veja essa!

O jogo é muito claro: estamos a menos de um mês para Edvaldo, caso fosse realmente pré-candidato a governador, renunciar o comando da Prefeitura de Aracaju. E, no momento, para este colunista, não há qualquer movimentação e nem clima neste sentido.

E essa!

Edvaldo teria que deixar o PDT, partido que ele comanda no Estado, para ser “comandado” em outra legenda; Valmir também tem prestígio no PL e teria que arriscar tudo, sem necessidade, indo para outro partido. Ambos buscam uma nítida valorização neste momento.

Especulações

Alguns setores ainda tentam criar uma relação política de Edvaldo com o senador Rogério Carvalho que, convenhamos, continuam distantes, um do outro, politicamente falando. Como também “esfriaram” as conversas entre Valmir e Rogério. PL e PT, como não poderiam ser diferente, são “água e óleo”…

Apostando alto

Depois os leitores vão cobrar deste colunista, mas a leitura de momento é que Edvaldo continua trabalhando para tentar indicar o nome para vice-governador e Valmir de Francisquinho trabalha, verdadeiramente, para fazer uma dobradinha com o filho e deputado Talysson, com um indo para federal e outro para Estadual.

Sem chapa

E este colunista vai ainda mais longe e volta a dizer: o senador Rogério Carvalho tem o direito legítimo de ser candidato a governador, mas ele continua sem conseguir montar uma chapa majoritária para 2022. Está esperando (ou sonhando) com uma dissidência da base governista para tentar conquistar mais apoios.

Olha a Renascer!

Depoimentos estarrecedores de ex-servidores, em órgão responsável pela apuração das condutas já enumeradas infinitas vezes nesse espaço, sem qualquer sinalização pelos responsáveis de busca da transparência e regularização das mazelas praticadas, revolta a sociedade sergipana! Os denunciantes Anderson e Thiago não economizaram palavras, devidamente registradas e assinadas por ambos!

Festival de denúncias!

Dentre elas, a que pagou (R$) mesmo sem ter nenhuma experiencia atrelada à área, para ter seu nome aprovado no PSS; que conduzia chefe do órgão em carro público (fiat uno) a motel, restaurante, shopping, viagens, inclusive sendo obrigado a pagar conta do chefe em pizzaria sob a ameaça de ser demitido; que recebiam pagamentos em espécie das mãos de servidores em cargo de comissão do órgão; que foi realizada uma manobra para ser demitido da empresa Ankora, para que o compadre do diretor ocupasse seu cargo;

Recebimento irregular

Já outros documentos também comprovam o desvaneio e descomprometimento com a atual gestão da Fundação Renascer! Após toda uma análise contábil da documentação que envolve os recebimentos em duplicidade pela DUPLA Crerlin e Larissa, comadre e afilhada do presidente, um profissional capacitado e respeitado do nosso Estado chegou à seguinte conclusão: recebimento de ambas é irregular e é objeto de, no mínimo, improbidade administrativa, além de outras sanções que poderão ser aplicadas!

Entenda

Primeiro por não se admitir uma nomeação retroativa de servidores que já recebiam por uma terceirizada a meses; segundo porque mesmo ressarcindo os valores dos salários, não haveria razão para se beneficiar com verbas rescisórias, dentre outras que não foram devolvidas, ou seja, se não houve vinculo, nada é devido! Ou este colunista está equivocado?

Tem mais coisa!

Ainda com relação à comadre e afilhada do presidente, além de outras tantas façanhas que continuaremos aqui demonstrando com as provas necessárias, além de como sempre colocando o espaço aberto para o contraditório. Outro grande profissional na área do Direito ficou abismado com a coragem da dupla em fazer o mal feito, inclusive na esfera judicial, quando apontou como testemunha uma cidadã que, apesar de ter jurado isenção, esqueceu de suas fotos nas redes sociais e de que praticou a mesma coisa das colegas de trabalho! Semana que vem tem mais…

Ricardo Marques I

A Prefeitura de Aracaju instalou um alambrado no canteiro central da Avenida José Carlos Silva (antiga Heráclito Rolemberg) que acabou ficando por cima do piso tátil, impossibilitando o uso por pessoas com baixa visão ou deficientes visuais, o problema continua quando a cerca ocupa metade de uma faixa de pedestre, impossibilitando o uso pleno da mesma. O vereador Ricardo Marques (Cidadania), tem mostrado em suas redes sociais incontáveis problemas com os corredores de ônibus que estão mais atrapalhando do que ajudando.

Ricardo Marques II

Segundo o parlamentar, a situação revela gastos não planejados, falta de planejamento da gestão municipal de Aracaju e insensibilidade para com os usuários do transporte público de passageiros.

Ricardo Marques III

Desde que assumiu como vereador no início do ano passado, Ricardo Marques tem questionado a demora na liberação do corredor da avenida Hermes Fontes. A obra teve início em 2019 com a derrubada de várias árvores e pela urgência parecia que ia ficar pronta em pouco tempo.

Vera e o PSTU I

No próximo dia 19, o PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) lança à pré-candidatura de Vera – operária sapateira, negra e socialista – à presidência da República, como proposta ao Polo Socialista Revolucionário – espaço político que vem sendo construído desde outubro do ano passado pelo PSTU e outras correntes políticas, incluindo setores do PSOL.

Vera e o PSTU II

“A minha pré-candidatura foi apresentada pelo PSTU, mas queremos que seja do conjunto do Polo Socialista Revolucionário, que reúne organizações que avaliam que é necessário apresentar uma alternativa socialista e revolucionária para o país. Um projeto socialista e da classe trabalhadora e não um projeto capitalista de conciliação com empresários e banqueiros”, destaca Vera.

Vera e o PSTU III

“Essas medidas cabem ao PSTU e ao Polo Socialista Revolucionário apresentarem, já que o PT, PCdoB e a maioria da direção do PSOL irão apresentar o velho projeto de conciliação de classes nos limites do capitalismo e da ordem atual, que já vimos nos mais de 13 anos de governos do PT”, acrescenta.

Filme velho

“Esse filme é velho e o final dele é a desmobilização, frustração, desorganização e desmoralização da classe trabalhadora e fertilização do terreno para crescimento da extrema direita. Uma frente com grandes com setores da burguesia, tendo Alckmin como vice, será incapaz de aplicar um programa que mude de verdade o país e a vida do povo pobre e trabalhador”, afirma Vera.

Ucrânia livre

Vera conclui apresentando seu posicionamento contrário à invasão russa à Ucrânia. “Emitimos nosso total apoio à resistência do povo da Ucrânia. É necessária uma ampla campanha de ajuda operária pela derrota das tropas russas e de Putin. Defendemos uma Ucrânia unificada e livre da opressão russa. Bem como, dizemos fora as garras dos Estados Unidos, da OTAN e da União Europeia da Ucrânia”, finaliza.

Alô Sedurbs!

Nas redes sociais, em especial nos grupos de zap, não se fala em outra coisa a não ser da indiferença com a vida humana por parte desse órgão estadual! Nomes como o de Nelson Felipe, João Fontes, o deputado Talysson de Valmir se destacam entre as inúmeras críticas pela falta de sinalização, além dos defeitos em obras recentemente realizadas em nossas rodovias!

Vitimando pessoas

Não custa lembrar que até morte já houve e que um empresário conhecido em nosso Estado já transferiu toda a responsabilidade com relação ao desrespeito às normas técnicas pelo órgão responsável! Estamos falando de vidas! É aguardar o desfecho dessa triste conduta de servidores que parecem não entender que estão de passagem (fim de gestão) e que precisam sempre prestar o melhor serviço ao público, que paga seus salários.

MDB com Mitidieri I

O presidente do MDB sergipano, o ex-deputado Sérgio Reis, concedeu entrevista ao Jornal da Rio, na Rede Rio FM, e apontou os rumos do MDB em 2022, com destaque ao nome de Fábio Mitidieri. “A sugestão que iremos levar dia 14, em reunião com o agrupamento, que é liderado pelo governador Belivaldo Chagas, é o nome do deputado federal Fábio Mitidieri. Acredito no agrupamento e na capacidade de diálogo e articulação do governador, a fim de firmar um consenso entre os pré-candidatos”, afirmou o presidente.

MDB com Mitidieri II

Sobre o partido. “O MDB não só em Sergipe, mas como em todo o Brasil, está em evidência. Estamos trabalhando na composição da chapa para deputado estadual, ou deputado federal, bem como o nosso amigo Jackson Barreto, que colocou o seu nome para disputar o senado”, disse.

Luciano tem prioridade

Sérgio Reis também comentou a permanência de Luciano Bispo na legenda. “Depende de Luciano Bispo permanecer ou não no partido. Como Zezinho e Garibalde já declararam que vão sair do MDB, alguns pré-candidatos aguardam uma definição do deputado Luciano, que tem prioridade na legenda”, confirmou. Ao final da entrevista, questionado sobre os pré-candidatos ao Planalto, Sérgio revelou preferência pela deputada Simone Tebet, que está concorrendo pelo MDB. “Minha torcida é para Simone Tebet. Desejo que ela ganhe”, completou.

Gustinho no Republicanos I

O deputado federal Gustinho Ribeiro deve entregar o comando do partido Solidariedade em Sergipe nos próximos dias. O parlamentar federal irá disputar a reeleição. Em seguida, o deputado Gustinho Ribeiro irá se filar ao Republicanos, partido que vem se fortalecendo no estado e tudo indica que será uma das maiores siglas em Sergipe.

Gustinho no Republicanos II

Em Brasília, o Republicanos é uma das maiores bancadas da Câmara com quase 40 deputados federais, comanda o Ministério da Cidadania e junto ao PP e ao PL lidera o Centrão. O Republicanos vem filiando novos quadros em Sergipe e a expectativa é que o partido faça, no mínimo, dois deputados federais nestas eleições. O trabalho que vem sendo feito pelo deputado o credencia a ser o primeiro desta chapa e muitos acreditam que ele poderá ser o federal mais votado de Sergipe nessa eleição.

Coisas da Emsurb!

Descumprimento contratual, sociedade laranja, sonegação, benevolência, prevaricação, dentre outras denúncias serão objeto de uma ampla discussão que faremos nesse espaço, como sempre oportunizando o contraditório para todos os citados. Vale aguardar…

Igor na ASL I

A Academia Sergipana de Letras (ASL) escolheu o futuro imortal para a cadeira número 30. O candidato único, escolhido por 27 votos favoráveis, foi Igor Leonardo Moraes Albuquerque, que nasceu em Itabaiana/SE, e é advogado, escritor, vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Subsecretário-geral da Mesa Diretora da Alese e aos 39 anos será o Imortal da ASL. A solenidade de posse deve acontecer em até 120 dias.

Igor na ASL II

A cadeira número 30, que tem como patrono José Jorge de Siqueira Filho, era ocupada pelo professor e acadêmico Luiz Fernando Ribeiro Soutelo, com quem Igor Albuquerque dividiu entre tantas ações no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, assim como no Conselho Estadual de Cultura, a relatoria do novo Regimento Interno do Conselho, aprovado em 2021.

Irineu Fontes

O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa de Sergipe, Irineu Fontes, prestigiou a solenidade e ressaltou a importância do novo integrante da ASL. “Igor Albuquerque é jovem, mas um homem que é dedicado à história. Entusiasta do patrimônio histórico de Sergipe. Dotado de conhecimento que transborda para quem tem a convivência com ele. Dialogar diariamente com Igor e presenciar essa eleição representa para a academia um ganho, porque terá em seu quadro mais um entusiasta e dedicado da história e cultura sergipana. E eu, como defensor da cultura, só tenho que enaltecer a vitória do colega de trabalho, amigo e agora, imortal Igor Albuquerque”.

José Anderson Nascimento

Para o presidente da Academia Sergipana de Letras, José Anderson do Nascimento, a eleição que visa à sucessão da cadeira número 30, foi uma votação expressiva e que engrandece a instituição. “Igor Albuquerque é uma personalidade voltada para a cultura do nosso Estado, especialmente para o campo das letras jurídicas, sem se descuidar do Patrimônio Histórico do Estado na sua atuação no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e também no Conselho Estadual de Cultura. Então, tudo isso o credenciou a receber uma expressiva votação aqui na tarde de hoje”.

Igor Albuquerque

O futuro imortal da cadeira número 30 relatou a importância da Academia Sergipana de Letras e da responsabilidade que é fazer parte da Instituição. “É um ato muito singular e único na minha vida cultural e profissional. Esse dia de hoje marca a minha vida e aumenta a responsabilidade com a cultura de Sergipe e com a Academia Sergipana de Letras. Fortalece também, a responsabilidade que nós temos de produzir cada vez mais conhecimento e de garantir que esse conteúdo seja cada vez mais acessível aos sergipanos”, enfatizou Igor Albuquerque.

Marlene Calumby I

Os novos colegas imortais da ASL engradeceram a chegada do novo membro da instituição e ressaltaram a dedicação e história do novo Imortal. Para a acadêmica e professora Marlene Calumby, nessa sucessão da cadeira 30, foi escolhido um excelente nome. “Nos últimos 10 anos, Igor Albuquerque conviveu de perto com o imortal Luiz Fernando Ribeiro Soutelo. Igor é um estudioso, dedicado, jovem e idealista. Amante da causa da cultura e não só a sergipana. Sempre brinquei com Igor sobre a postura dele por ser jovem, mas um entusiasta da história principalmente das mais antigas como a monarquia, entre outras.

Marlene Calumby II

Então, eu fico muito feliz e a Academia ganha um excelente nome. Tenho certeza que ele se sairá muito bem e continuará compartilhando à população sergipana muito do seu conhecimento. E outra coisa que enalteço sempre, Igor vem de família simples, filho único de servidores públicos, mostrando que é a educação que faz o homem. Dedicando-se e dando exemplo de determinação ao estudo para essa geração”, relatou a acadêmica Marlene Alves Calumby.

Aglaé d´Ávila Fontes I

A presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, e também imortal, Aglaé d´Ávila Fontes, comemorou a chegada do novo imortal tendo sua juventude comprometida com a cultura. “É de grande importância à chegada de mais um acadêmico. Mas não simplesmente um acadêmico, mas sim uma pessoa comprometida com a cultura de sua terra. Uma pessoa que já vem desenvolvendo um trabalho administrativo e por certo vem trazer a sua colaboração efetiva com essa Casa”.

Aglaé d´Ávila Fontes II

“Então, nós saudamos a chegada de Igor, com a alegria de quem espera que muita coisa pode vir a acontecer a partir da sua entrada nessa Casa. Essa juventude que Igor traz para a Academia vai construir um comprometimento maior para a nossa história e nossa memória. É uma juventude com compromisso de realização. E isso é muito importante e bom para qualquer instituição”, finalizou Aglaé d´Ávila Fontes.

Biografia I

Igor Albuquerque é filho de José Albuquerque de Jesus e Maria de Fátima Moraes Albuquerque. É casado com Marcelí Barbosa Albuquerque há 10 anos, com quem tem a filha Maria Cecília Barbosa Albuquerque. É advogado com especialidade em Direito Constitucional e Educacional. Aluno regular do mestrado profissional em Poder Legislativo pela Câmara dos Deputados, através do Cefor (Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento).

Biografia II

Pela Fundação Getúlio Vargas tem formação complementar como Gestor Público Municipal. Já foi secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Aracaju. É Autor do Livro “Hierarquia Normativa no Direito Brasileiro” (2020) e de vários artigos em revistas, jornais e capítulos de outros livros.

Trabalho na Alese

Na Assembleia Legislativa de Sergipe como subsecretário-geral da Mesa Diretora, já coordenou comemorações importantes para a história de Sergipe pela Instituição, a exemplo dos 20 e dos 30 anos de promulgação da Constituição de Sergipe (2009 e 2019, respectivamente), além do Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe (2020).

TCE I

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) promoveu a sessão da Primeira Câmara, na qual foram julgados 41 processos. Presidida pelo conselheiro Ulices Andrade, a reunião contou com a participação da conselheira Susana Azevedo, do conselheiro Luis Alberto Meneses e do procurador Eduardo Côrtes, representante do Ministério Público de Contas (MPC).

TCE II

Com origem no Fundo Municipal de Assistência Social de Santana do São Francisco, o primeiro processo julgado trata de recurso de reconsideração interposto por Maria das Dores Aguiar. A requerente buscou a alteração de julgamento pela regularidade com ressalvas e multa de R$2 mil em relatório de inspeção realizada no Fundo em fevereiro de 2017, mas a Primeira Câmara decidiu pelo improvimento.

TCE III

Em seguida, os conselheiros julgaram processo de relatório de inspeção realizada na Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, referente ao período de janeiro a junho de 2017, com foco nas dispensas e inexigibilidades de licitações para contratação de fornecedores de produtos e prestadores de serviços. Resultou na decisão pela regularidade com ressalvas do período, com aplicação de multa administrativa de R$1.300 a Francisco Carlos Nogueira Nascimento, gestor à época.

Ilha das Flores I

Também em pauta, o relatório de acompanhamento teve o objetivo de monitorar ações realizadas pela Prefeitura de Ilha das Flores, sob a responsabilidade de Christiano Rogério Rêgo Cavalcante, no enfrentamento da crise de saúde pública ocasionada pela pandemia de Covid-19. Os conselheiros decidiram pela regularidade com ressalvas e determinaram a juntada às contas anuais de 2020.

Ilha das Flores II

Em auditoria operacional realizada no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Ilha das Flores, durante a gestão de José Sebastião, ficou constatada ausência de informações, o que culminou em irregularidade com multa de R$3 mil e determinação para atualização do Portal. Durante a sessão, também foi julgado processo de contrato de obras e serviços em logradouros públicos e escolas da Prefeitura de Itabaiana, interesse de Luciano Bispo de Lima e L&A construções LTDA – os conselheiros decidiram pela legalidade.

Workshop CRA/SE

Integrantes do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) participaram nessa terça-feira (8), no Sebrae, do primeiro dia de atividades do Workshop de Gestão Pública. A ação é promovida pelo Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA/SE) e tem o apoio técnico/institucional do TCE/SE e da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames). O encontro tem como objetivo principal a divulgação do Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA), criado para auxiliar gestores públicos a entenderem quais são as possíveis oportunidades de melhorias nos seus municípios.

Fernando Marcelino

“O desempenho da gestão pública é medido por indicadores, então a contribuição que o Conselho Regional de Administração traz é de muita relevância porque, a partir daí, tanto gestores como técnicos, a população, a casa legislativa, enfim, o próprio Tribunal de Contas vai poder acompanhar o desempenho de indicadores de saúde, de educação, de segurança, de gestão fiscal dos municípios sergipanos”, comentou o coordenador de Auditoria Operacional do TCE, Fernando Monteiro Marcelino.

Presenças

Além dele, os outros integrantes do TCE que também participaram da atividade foram o coordenador da Unidade de Informações Estratégicas, Enedino Silveira; a assessora da Diretoria Técnica (Ditec), Rosiane Azevedo; e a assessora de Planejamento, Carina Farias Lemos.

Jorge Cabral

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe, Jorge Cabral, o IGM-CFA é uma ferramenta que trabalha dentro da dimensão da gestão, “do desempenho e da parte de finanças e a partir dessas dimensões elas se desdobram em indicadores e variáveis que são importantes para uma boa gestão pública”.

Segue amanhã

O Workshop de Gestão Pública seguirá nesta quarta-feira (9), desta vez com atividades voltadas aos prefeitos, secretários municipais e outros gestores públicos ligados ao tema de gestão e governança pública. Na oportunidade, um dos palestrantes será o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello, que trabalhará a temática “A essencialidade de utilização de indicadores na atividade de controle”.

