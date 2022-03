Polícia Civil prende suspeito de homicídio contra policial militar em Itaporanga D’Ajuda

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informa que José Ilton Rodrigues de Souza Júnior, suspeito de homicídio contra o policial militar da reserva Roberto Carlos Bio, se apresentou nesta segunda-feira (07), no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), na capital. O crime ocorreu na noite desse domingo, 6, numa estrada do município de Itaporanga D’Ajuda, e desde então as equipes policiais realizavam diligências, já tendo inclusive levantado informações sobre o investigado.

Diante do cerco, José Ilton, que estava foragido desde o delito, compareceu hoje ao Cope na companhia de um advogado, prestou depoimento à polícia, sendo então autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado contra o PM. O suspeito também responderá por homicídio tentado, já que efetuou disparos contra o filho da vítima, que foi alvejado, mas conseguiu ser socorrido.

Segundo levantamentos policiais, em 2018, José Ilton chegou a ser condenado por porte ilegal de arma de fogo.

Entenda o caso

De acordo com as informações apuradas até o momento, a vítima teria parado para ajudar um veículo com defeito no acostamento da pista. O condutor desse automóvel, identificado como José Ilton, efetuou quatro disparos de pistola 9mm na região do tórax do militar, levando-o ao óbito.

Além dos disparos contra o PM, o homem também atirou contra o filho do policial, que correu para a vegetação, pediu socorro e foi atendido posteriormente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sem risco de morte.

Fonte e foto SSP