Preço do diesel fecha o mês de fevereiro com alta acima de 1,45% em todo o território nacional, aponta Ticket Log

A Região Sudeste concentrou as maiores altas e o Estado da Bahia apresentou acréscimo de 2,74% no valor do diesel comum e de 3,19% no tipo S-10

Segundo dados do último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referente ao fechamento de fevereiro, o preço médio do litro do diesel segue em alta no País. O valor do tipo comum fechou o mês a R$ 5,855, 1,47% maior em relação ao fechamento de janeiro, que ficou em R$ 5,770. O preço do tipo S-10 apresentou alta de 1,45% e o valor de R$ 5,828 passou para R$ 5,912.

Assim como no fechamento de janeiro, nenhuma região apresentou redução no valor do diesel e o Sudeste teve a maior alta para os dois tipos. Com acréscimo de 1,93%, o preço do comum na região passou de R$ 5,547 para R$ 5,654. Já o tipo S-10 registrou alta de 1,79% na região e passou de R$ 5,634 para R$ 5,735.

O maior valor médio para o diesel comum e para o S-10 foi registrado na Região Norte a R$ 6,086 e R$ 6,117, respectivamente. Já o preço médio mais baixo para os dois tipos de diesel foi encontrado nas bombas de abastecimento da Região Sul, a R$ 5,481 o comum e R$ 5,529 o S-10.

Bem como em janeiro, na análise por Estado, o Acre segue na liderança do preço do diesel comum e do tipo S-10 mais caros do País, a R$ 6,477 e R$ 6,452, respectivamente. Os maiores aumentos para os dois tipos de combustíveis foram registrados no Estado da Bahia, de 2,74% para o comum, que passou de R$ 5,796 para R$ 5,955; e de 3,19% no S-10, que de R$ 5,867 aumentou para R$ 6,054.

Já as menores médias foram comercializadas nos postos do Paraná. O diesel comum fechou o mês a R$ 5,431 no Estado e o tipo S-10 a 5,464. A maior redução para o comum foi registrada no Amazonas (-0,42%), onde o combustível passou de R$ 5,729 para R$ 5,705.

“Novamente o IPTL identificou altas no preço dos dois tipos de diesel, registradas nas bombas de abastecimento de todo o território nacional. Fiquemos atentos aos eventos internos e aos efeitos do cenário internacional, que podem refletir no preço dos combustíveis no Brasil nos próximos dias”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Preço do diesel no feriado de carnaval

Dados do IPTL referentes ao período de 25 de fevereiro a 1º de março apontam que, durante o feriado de carnaval, o preço do litro do diesel foi comercializado a R$ 5,838 o comum e a R$ 5,913 o S-10. O preço dos dois tipos ficou estável em relação à última semana e ao fechamento de fevereiro, e 1,2% e 1,5% mais caro se comparado ao fechamento de janeiro.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Com informações da Ticket Log

RPMA Comunicação