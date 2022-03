Prefeitura de Aracaju embarga obra da Deso por descumprir acordo na realização do serviço

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) emitiu um auto de embargo, na segunda-feira (7), proibindo que a Camel Empreendimentos e Construções LTDA, terceirizada que presta serviço para a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), continue a obra de esgotamento sanitário que estava realizando nas ruas do bairro Soledade.

A medida foi tomada porque a empreiteira descumpriu o acordo firmado com a Prefeitura, que autorizou a realização do serviço, desde que fosse efetuado em etapas, minimizando os transtornos para a população. A Deso avançou o serviço nas ruas das Orquídeas e das Rosa, fazendo a escavação e não realizando o reparo da cobertura asfáltica das vias.

“Com as fortes chuvas que caíram nos últimos dias, a obra teve que ser paralisada, as ruas se transformaram em verdadeiros lamaçais, causando diversos transtornos para os moradores da localidade. O que poderia ser evitado se o acordo firmado com a Prefeitura tivesse sido cumprido”, explica o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

Com o embargo, a obra só poderá ser retomada pela empresa terceirizada contratada pela Deso quando for executado o serviço de reparo das vias, tapando os buracos e recuperando a cobertura asfáltica.

Foto Emurb

Por Tirzah Braga