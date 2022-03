Prefeitura orienta sobre dispensação de medicamentos controlados nas UBSs

No que se refere ao acesso de medicamentos e insumos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, assegura a dispensação regular em toda rede de saúde, incluindo os medicamentos de uso controlado. E para que esse abastecimento aconteça de forma eficiente, uma vez por mês, cada uma das oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que realizam essa dispensação realizam inventário, sem desassistir os usuários que buscam pelo serviço.

Na rede municipal de saúde, a dispensação de medicamento controlado é realizada nas UBSs Geraldo Magela (Orlando Dantas), Dona Sinhazinha (Grageru), Augusto César Leite (Aeroporto), Dr. José Calumby (Jardim Centenário), Anália Pina (Almirante Tamandaré), Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Marx de Carvalho (Ponto Novo) e Francisco Fonseca (18 do Forte).

De acordo com a coordenadora da Rede de Assistência Farmacêutica e Insumos (Reafi/SMS), Maria Cristiane Trindade de Almeida, a contagem dos medicamentos é realizada como forma de monitoramento do que é dispensado pela rede, e influencia diretamente no controle de perdas ou de abastecimento em cada UBS.

“Nesta segunda-feira [dia 7], estamos fazendo o inventário da farmácia da UBS Marx de Carvalho. Os usuários que buscarem essa unidade serão direcionados para a UBS Dona Sinhazinha. Na semana passada, entre os dias 3 e 4, já realizamos o inventário das farmácias das unidades Geraldo Magela, Augusto César Leite, Dona Sinhazinha, Francisco Fonseca e Anália Pina”, declarou a coordenadora.

Já nesta terça-feira, 8, os usuários atendidos na UBS Oswaldo de Souza receberão assistência farmacêutica na UBS Marx de Carvalho. Da mesma forma, os usuários que buscarem o serviço da farmácia na UBS José Calumby, serão direcionados para a UBS Francisco Fonseca.

Acesso aos medicamentos controlados

A dispensação de medicamentos controlados é realizada com a presença do profissional farmacêutico. Para receber este tipo de medicamento, tanto na UBS a que está vinculado, quanto num Centro de Atenção Psicossocial (Caps), o usuário deve apresentar receita médica, Cartão Nacional do SUS (CNS), Cartão da Pasta Família, ou comprovante de residência e documento de identificação com foto.

Atualmente, a receita dos medicamentos de uso controlado tem validade de 30 dias. Já os medicamentos de uso contínuo, a receita é válida por seis meses e a de antibióticos, dez dias.

