Prefeitura recepciona delegações da Gymanysiade com forró no aeroporto

Nesta segunda-feira, 7, delegações de vários estados chegaram na capital sergipana para participar da Gymnasiade 2022, competição mundial de desporto escolar que reúne mais de 100 países em cada edição. Este ano, os finalistas brasileiros classificados nas seletivas que acontecem em Aracaju, de 8 a 30 de março, competirão na Normandia, França.

Atletas e técnicos foram recepcionados no Aeroporto Internacional Santa Maria por equipe da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) ao som do autêntico forró nordestino do Trio Pé de Serra Piauí, com João Felipe no triângulo, Josafá Simão na zabumba e Juraci Cardoso arrochando na sanfona. E para fazer as coreografias do xote, xaxado e baião, o casal de dançarinos do grupo junino Cacimba Nova, Cristiano Dias e Susy Rodrigues.

A recepção é parte do apoio institucional da Prefeitura de Aracaju, definida em reunião ocorrida no dia 26 de janeiro deste ano entre os secretários Jorge Fraga (Semict) e Sérgio Thiessen (Sejesp) com o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho.

“Realizar e apoiar grandes eventos é uma meta do Planejamento Estratégico da gestão. Esta seletiva da Gymnasiade vai movimentar a cadeia turística durante todo o mês de março, aquecendo a economia e gerando renda. É turismo e esporte integrados para gerar fluxo turístico em nossa cidade”, afirma o secretário Jorge Fraga.

Além da apresentação cultural, a Prefeitura preparou kits de boas-vindas com folders sobre os atrativos da cidade e caneta spray com álcool gel para higienização.

“Nada melhor do que unir ao turismo e esporte nossa mais autêntica cultura e receber nossos visitantes com um bom forró. Isso é aracajuar, é mostrar o que somos e o que temos de diferencial, tenho certeza que as delegações vão gostar muito desse nosso acolhimento inicial”, afirma a assessora técnica da Semict, Carla Levita.

A atleta Amanda de Souza, 17 anos, de Brasília/DF, se surpreendeu quando saiu do saguão de desembarque e se deparou com o autêntico forró pé de serra e o casal de dançarinos em coreografias e contagiantes sorrisos. “Ah, que legal, fico muito feliz ser recebida com tanta energia e alegria, isso mostra a raiz da cidade, uma coisa bem bonita que é o Nordeste, e é isso, estou muito animada para conhecer outros atrativos de Aracaju depois da competição”, revelou.

Sua companheira de equipe, Louise Rosa Braga, 15 anos, também aprovou a recepção e se disse fã do ritmo do forró. “Gostei muito da recepção, calorosa, simpática, e achei muito boa a música, gosto muito do forró, sou fã, e estou com muita expectativa de conhecer os atrativos da cidade”, enalteceu.

A atleta paranaense Ana Luísa Pires Lima, 16 anos, não poupou palavras para demonstrar seu amor pela cidade. “Nossa, eu achei incrível vir para esta seletiva porque no ano passado eu já tinha vindo aqui e experimentado um pouco de Aracaju e amei, de verdade, eu amo essa cidade”, declarou.

Júlia Soares, 16 anos, é atleta de ginástica artística da equipe paranaense e mostrou desenvoltura nordestina quando o dançarino Cristiano Dias a convidou para forrozar. “Essa cultura aqui é muito linda, eu também vim aqui no ano passado experimentar um pouco daqui e gostei muito do forró, é muito gratificante, é tudo muito lindo, amei essa cidade e amei a recepção de vocês”, elogiou.

“Estou me sentido em casa”, disse Ulisses Lima, técnico da equipe feminina de ginástica artística do Pará. “Lá no Pará quem chega é acolhido com nosso carimbó, e aqui essa beleza que é o forró de vocês, muito maravilhoso, é bom demais ser acolhido em uma cidade como Aracaju”, pontuou.

Gymnasiade 2022

Promovida pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com apoio da Prefeitura de Aracaju e Governo do EStado, a seletiva terá a participação de 2.700 atletas dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, disputando as diversas modalidades esportivas, de acordo com o seguinte calendário: Atletismo e Ginástica Artística (8 a 10 de março), Tênis de Mesa (de 15 a 17 de março), Judô e Wushu (22 a 24 de março); Ginástica Rítmica, Natação e Xadrez (28 a 30 de março).

A cerimônia de abertura será realizada nesta terça-feira, 8, às 19h, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, com a presença de representações de cada estado. De acordo com os organizadores do evento, considerando as medidas e os protocolos de segurança, combate e contenção da disseminação da covid-19, a solenidade de abertura não terá a presença de público.

Para o secretário municipal do Esporte e da Juventude (Sejesp), Sérgio Thiessen, a Gymnasiade é um evento esportivo que abre grandes perspectivas para o futuro.

“Toda vez que um evento desse porte acontece em uma cidade tão especial como Aracaju ganha um reflexo muito forte para os próximos anos porque os atletas, os familiares, os treinadores, os árbitros, a mídia, terminam levando uma imagem muito positiva da cidade, por isso não tenho a menor dúvida de que este evento vai repercutir positivamente para Sergipe e para Aracaju durante muitos anos”, considerou.

Fonte e foto Ascom/Semict