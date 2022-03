Presidente do MDB de Sergipe, Sérgio Reis, reafirma preferência por Fábio Mitidieri

Nesta segunda-feira (07), o presidente do MDB sergipano, o ex-deputado Sérgio Reis, concedeu entrevista ao Jornal da Rio, na Rede Rio FM, e apontou os rumos do MDB em 2022, com destaque ao nome de Fábio Mitidieri. “A sugestão que iremos levar dia 14, em reunião com o agrupamento, que é liderado pelo governador Belivaldo Chagas, é o nome do deputado federal Fábio Mitidieri. Acredito no agrupamento e na capacidade de diálogo e articulação do governador, a fim de firmar um consenso entre os pré-candidatos”, afirmou o presidente.

Sobre o partido. “O MDB não só em Sergipe, mas como em todo o Brasil, está em evidência. Estamos trabalhando na composição da chapa para deputado estadual, ou deputado federal, bem como o nosso amigo Jackson Barreto, que colocou o seu nome para disputar o senado”, disse.

Sérgio Reis também comentou a permanência de Luciano Bispo na legenda. “Depende de Luciano Bispo permanecer ou não no partido. Como Zezinho e Garibalde já declararam que vão sair do MDB, alguns pré-candidatos aguardam uma definição do deputado Luciano, que tem prioridade na legenda”, confirmou.

Ao final da entrevista, questionado sobre os pré-candidatos ao Planalto, Sérgio revelou preferência pela deputada Simone Tebet, que está concorrendo pelo MDB. “Minha torcida é para Simone Tebet. Desejo que ela ganhe”, completou.

Da Assessoria