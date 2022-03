Sábado Saudável: oito UBSs abrirão com serviços de saúde para mulher nos dias 12 e 19

Em alusão ao mês da mulher, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), abrirá oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos próximos sábados, dias 12 e 19, ofertando atividades de educação em saúde com temas voltados às mulheres, além de exames citopatológicos, exame clínico das mamas e solicitação de mamografia.

Nesses dias, também será ofertado o serviço de vacinação de rotina como HPV, Pentavalente e Poliomielite, para crianças de 0 a 14 anos e vacinação contra a covid-19 (D1, D2 e dose de reforço) para todos os públicos.

Funcionando das 8h às 16h, estarão abertas no dia 12, as UBSs: Adel Nunes (América), Anália Pina (Almirante Tamandaré), Eunice Barboza (Coqueiral), Geraldo Magela (Orlando Dantas), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Niceu Dantas (Zona de Expansão), Porto Dantas (Porto Dantas) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

No dia 19 funcionarão, com os mesmos serviços, as unidades: Augusto César Leite (Santa Tereza), Humberto Mourão (que serão atendidos na UBS Geraldo Magela, no Orlando Dantas), Ministro Costa (Inácio Barbosa), Manoel de Souza (Sol Nascente), Cândida Alves (Santo Antônio), José Quintiliano (Santo Antônio), Walter Cardoso (Veneza) e Lauro Dantas (Bugio).

Testagem, consultas e exames

Em cada sábado serão ofertados 80 exames citopatológicos (lâmina), para mulheres de 25 a 64 anos, e 40 agendamentos de mamografias para mulheres de 50 a 59 anos. Muitas das ações realizadas aos sábados já são de rotina nas unidades, mas nem sempre a mulher tem oportunidade de buscar o serviço durante a semana, sendo contemplada nessas ações. Também será ofertado teste rápido covid-19, teste rápido HIV, sífilis, hepatites virais e teste rápido de gravidez.

De acordo com a coordenadora do Programa Saúde da Mulher, Léa Matos, para acesso aos serviços, as usuárias devem apresentar RG, cartão do SUS e comprovante de residência de Aracaju.

“A realização do exame citopatológico (lâmina) é destinado às mulheres de 25 a 64 anos de idade, e para fazê-lo é necessário evitar relação sexual nas últimas 48 horas, duchas e o uso de medicamentos vaginais. Já para mamografia, ofertada para as mulheres de 50 a 69 anos, a oferta se dá conforme recomendação do Ministério da Saúde para as usuárias residentes em Aracaju. Após o resultado, em casos onde o câncer é detectado, fazemos todo o encaminhamento para as unidades de alta complexidade, gerenciadas pelo Estado”, enfatiza.

Vacinação contra a covid-19

Como forma de ampliar a cobertura vacinal contra a covid-19, a vacinação será incluída nas ações do Sábado Saudável, atingindo, sobretudo, aqueles que estão aptos, mas ainda não foram receber a primeira dose. Também serão contemplados pelo serviço as pessoas que necessitam completar o esquema vacinal com as duas doses e as que já podem receber a dose de reforço.

“Para receber o imunizante contra a covid-19 basta levar documento de identificação com foto e CPF, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação. No caso das gestantes, puérperas e lactantes, também deve ser apresentado algum documento que comprove a condição de cada uma”, disse Léa Matos.

Orientação

Durante todo o ano, através das equipes de saúde, a SMS realiza encontros e palestras nas unidades de saúde de toda a rede, com o objetivo de reforçar a necessidade do cuidado com a saúde e a importância da prevenção.

No que se refere à saúde da mulher e à prevenção do câncer de mama, a coordenadora do Programa de Saúde da Mulher destaca ainda a importância de a mulher conhecer o seu próprio corpo, através do autoexame e a observação das mamas.

“Isso pode ocorrer durante o banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano, e não há nenhuma técnica específica, apenas atenção para qualquer alteração nas mamas. Caso seja percebida essa alteração suspeita, ela deve procurar a Unidade do seu bairro”, alertou.

