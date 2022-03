Santander adquire 80% da WayCarbon, consultoria líder em ESG

O Grupo Santander anunciou hoje um acordo para a compra de 80% da WayCarbon Soluções Ambientais e Projetos de Carbono, empresa líder em consultoria ESG (sigla em inglês para meio ambiente, governança e sociedade) sediada no Brasil.

A WayCarbon tem assessorado organizações públicas e privadas a realizar as suas transições energéticas há 15 anos, com 170 funcionários atendendo a clientes de 18 países. A empresa oferece três serviços principais para ajudar os clientes a desenvolver e implementar estratégias para aumentar sua sustentabilidade: consultoria ESG; software de gestão de estratégias ESG e de risco climático; e originação e comercialização de créditos de carbono.

Esta aquisição é um passo importante para aprimorar ainda mais as ofertas de sustentabilidade do Santander, a fim de apoiar os clientes de todos os mercados em suas transições para a economia de baixo carbono. O acordo também ajudará o Banco a avançar ainda mais em seus próprios objetivos ESG, comprometendo-se com o mercado voluntário de carbono, com programas de reflorestamento e de conservação florestal e com outras formas de comércio de emissões.

Os mercados de carbono permitem que empresas, organizações sem fins lucrativos, governos e indivíduos comprem e vendam créditos de carbono, que equivalem à redução de uma quantidade específica de emissões. Esse comércio promove a conservação e a restauração de florestas, contribuindo para a integridade dos ecossistemas, a provisão de serviços ambientais para a sociedade e o desenvolvimento sustentável.

“Como referência em ESG, a WayCarbon nos ajudará tanto com nossos próprios objetivos quanto na transição de nossos clientes para modelos de negócios mais sustentáveis. O Santander tem vasta experiência em projetos sustentáveis ​​e é líder global e pioneiro no financiamento de energia renovável. Este acordo nos permitirá seguir na vanguarda deste setor-chave”, afirma José Linares, diretor global do Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB).

“A WayCarbon é uma empresa B (que equilibra propósito e lucro) focada em catalisar a transição para a economia de baixo carbono, e já vínhamos registrando um ritmo acelerado de crescimento nos últimos anos. Agora, com o Santander, aumentaremos a escala de nosso impacto positivo, em linha com o objetivo de cumprir nosso propósito”, diz Felipe Bittencourt, CEO da WayCarbon.

“Enxergamos uma oportunidade única de posicionar o Santander à frente de um mercado que irá crescer de forma exponencial. A originação e a negociação de créditos de carbono são importantes ferramentas para acelerar tanto o corte quanto a compensação de emissões, da mesma forma que os CBIOs, que são os créditos de descarbonização criados no Brasil para o setor de combustíveis, no âmbito do Renovabio. O estímulo financeiro é um poderoso acelerador, que se soma de forma decisiva às ações de educação e conscientização”, Carlos Aguiar, diretor de Agronegócios do Santander Brasil.

O Santander tem o objetivo de mobilizar € 120 bilhões em negócios relacionados às finanças verdes entre 2019 e 2025, e € 220 bilhões até 2030 como parte de sua agenda sustentável e de seu apoio à transição de seus clientes para uma economia de baixo carbono.

O Banco já é carbono neutro em suas próprias operações e tem a ambição de atingir emissões líquidas zero para todo o grupo até 2050, em apoio aos objetivos do Acordo de Paris em relação às mudanças climáticas. E para facilitar a transição para uma economia de baixo carbono, o Santander alinhará até 2030 o seu portfólio de geração de energia ao Acordo de Paris.

A compra da participação na WayCarbon deverá ser concluída no segundo trimestre de 2022, sujeita a condições de fechamento.

Sobre o Santander

O Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) é um banco comercial líder fundado em 1857, com sede na Espanha. Conta com presença relevante em dez mercados-chave na Europa, América do Norte e América do Sul e é um dos maiores bancos do mundo em valor de mercado. O Santander tem como visão ser a melhor plataforma aberta de serviços financeiros para pessoas físicas, PMEs, corporações, instituições financeiras e governos. Tem a missão de contribuir para o progresso das pessoas e empresas, fazendo as coisas de forma simples, pessoal e justa. O Santander está construindo um banco mais responsável e, para isso, assumiu vários objetivos, entre eles viabilizar mais de € 120 bilhões em finanças verdes de 2019 a 2025 e a inclusão financeira de mais de 10 milhões de pessoas no mesmo período. No fim de 2021, o Banco Santander possuía € 1,5 trilhão em ativos sob gestão, 153 milhões de clientes, dos quais 25,4 milhões vinculados e 47,4 milhões digitais, 9.900 agências e 197 mil funcionários.

