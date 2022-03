Setur e ProjetarSE discutem projeto em Porto da Folha

Também estiveram presentes o prefeito de Porto da Folha, Miguel de Dr. Marco, acompanhado do secretário municipal de Turismo, Júnior de Manezinho

Tendo em vista a elaboração do projeto paisagístico de uma orla na Ilha do Ouro, às margens do rio São Francisco, no município de Porto da Folha, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, participou, na manhã desta segunda-feira (07), de uma reunião na sede do ProjetarSE com os responsáveis pela ação. Também estiveram presentes o prefeito de Porto da Folha, Miguel de Dr. Marco, acompanhado do secretário municipal de Turismo, Júnior de Manezinho.

O secretário Sales Neto destacou que toda interlocução da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) para o apoio técnico e desenvolvimento municipal por intermédio do ProjetarSE, representa uma oportunidade para que os municípios de Sergipe conquistem projetos com grau de excelência e de qualidade que o instituto entrega. “Vemos obras em diversos municípios que não conseguem ter o mesmo dinamismo do ProjetarSE, no qual toda sua equipe faz estudos de viabilidade, de impacto socioambiental, que inclusive, facilitam na hora das concessões das licenças, portanto, é um trabalho completo que o governador Belivaldo Chagas idealizou, e hoje se transforma numa realidade, causando impactos positivos nos municípios, e a Setur entra nesse processo no contexto do desenvolvimento do turismo nos municípios”, salientou.

Durante o encontro, o prefeito apresentou para a arquiteta e diretora geral do ProjetarSE, Shirley Dantas, as demandas que podem ser atendidas pelo projeto enfatizando, principalmente, a questão do turismo na região com a construção dessa orla, a exemplo da urbanização, construção de praças e atracadouro para veículo náuticos. “Esse apoio técnico é muito importante porque sabemos que ao termos um ponto turístico em nosso município, vai elevar o potencial da nossa cidade. As nossas expectativas são as melhores porque confiamos na equipe do ProjetarSE e, principalmente, porque contamos com o apoio do Governo de Sergipe nesse sentido”, disse o prefeito de Porto da Folha, Miguel de Dr. Marco.

Após ouvir as considerações do prefeito, a arquiteta Shirley Dantas explicou que será agendada uma visita técnica ao município, e todo o processo se iniciará com o mapeamento para estudo de viabilidade da obra incluindo, também, o orçamento estimativo que vai auxiliar o gestor a viabilizar recursos para execução da obra. “Além de trabalharmos em cima do que o gestor deseja, observamos todo conceito de identidade local que vai desde as cores que representam a cidade, bem como a questão da arte local e o que se produz, para que a população se sinta pertencente a este lugar, e que faz parte da sua história”, pontuou.

Também participaram da reunião a responsável por Relações com o Governo do Banese, Tais Rios; e a assessora de Comunicação do ProjetarSE, Indira Amaral.

Sobre o ProjetarSE

O ProjetarSE é uma ação do Governo de Sergipe e do Banese voltada às prefeituras, com foco no desenvolvimento municipal por meio de uma equipe de profissionais formada por arquitetos, engenheiros, advogados e contadores e especialistas que estão prontos para analisar a situação de cada município e apontar o melhor caminho para a efetiva execução dos recursos captados.

Fonte e foto assessoria