TCE reúne servidoras em ação alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Servidoras dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) participaram da ação desenvolvida pelo órgão na manhã desta terça-feira, 8, no seu miniauditório, para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

O encontro foi aberto pela conselheira Angélica Guimarães, corregedora-geral do TCE, que representou o colegiado e enalteceu o papel das mulheres na sociedade.

“Apesar de entender que todos os dias são ‘das mulheres’ e que as bandeiras hoje tão lembradas deveriam estar sempre em debate, vejo que esta data, em especial, foi instituída para enfatizarmos as conquistas e os desafios das mulheres, bem como a constante luta para que suas vozes sejam ouvidas”, afirmou a conselheira.

Angélica Guimarães destacou ainda a importância das servidoras e colaboradoras do Tribunal, “pela dedicação contínua para que este órgão exerça suas funções com presteza e maestria. A força das mulheres move esta Casa e é exemplo para todos”, ressaltou.

O evento seguiu com palestra da consultora de imagem e estilista, Rafa Ferraz, sobre a temática “Moda e Autoestima”, na qual elucidou sobre a importância da moda na construção da imagem e na rotina feminina.

“Hoje eu trouxe para as mulheres do TCE um resumo desta conexão entre autoconhecimento e a elaboração do estilo e da imagem pessoal. A maneira como nos apresentamos visualmente reflete em diversos aspectos de nossas vidas, seja no campo pessoal ou profissional”, comentou a palestrante.

Houve ainda o sorteio de brindes e a entrega de lembranças temáticas ao final da palestra. Já o presidente do Sindicato dos Servidores do Quadro Permanente Efetivo do TCE (Sindicontas/SE), Anselmo Costa Santos, ainda presenteou as servidoras com flores.

Para a assessora do gabinete da presidência do TCE, Érica Spindula, o conteúdo exposto leva a autorreflexão. “Adorei a temática desta manhã. O olhar profissional da palestrante nos trouxe a reflexão sobre a nossa imagem pessoal transmitida e a almejada”, pontuou a servidora.

O mês das mulheres no TCE seguirá com novas ações, a exemplo do encontro já programado para o próximo dia 25, desta vez com abordagem sobre saúde e bem-estar. ​

Foto: Cleverton Ribeiro

Por DICOM/TCE