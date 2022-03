Viatura da Polícia Militar bate em poste de energia na Avenida Beira Mar, Zona Sul de Aracaju

Uma viatura da Polícia Militar colidiu no final da manhã desta terça-feira (09) com um poste de energia elétrica na Avenida Beira Mar, Zona Sul de Aracaju.

As informações passadas pela Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), são de que o condutor teria perdido o controle do veículo no momento do acidente. As causas ainda são desconhecidas.

Os três ocupantes tiveram lesões corporais e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em virtude do acidente, equipes da Energisa foram acionadas para fazer os reparos na rede elétrica e o serviço da região poderá ser suspenso até que os trabalhos sejam concluídos.

Foto redes sociais