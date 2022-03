Zezinho Sobral ressalta retorno das aulas presenciais na rede estadual

O deputado Zezinho Sobral (PODE) destacou na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe nesta terça-feira, 8, que acompanhou na última segunda-feira, 7, juntamente com a deputada Gracinha Garcez (PSD), o início do ano letivo nas escolas da rede estadual de ensino.

“Estivemos na reabertura do ano letivo, com a retomada das aulas presenciais sob a tutela e as orientações do Comitê Científico, com todas as discussões, todos os cuidados e precauções, mas entendendo como avançou a estrutura física das escolas e a evolução de um plano de educação voltado para a qualidade do ensino”, ressalta destacando o trabalho de professores e o aproveitamento dos alunos premiados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e nas Olimpíadas de Matemática.

De acordo com Zezinho Sobral, a escola pública e o ensino é de fato o instrumento real de transformação da sociedade. “Através do ensino teremos pessoas mais esclarecidas e com mais consciência política e entendimento das oportunidades. É através do ensino que se consolidam os avanços sociais. Ontem acompanhamos o fim do recesso do ano letivo de quase dois anos. Espero que neste ano, corpo docente e discente possam recuperar o tempo perdido com dedicação e esforço para que a gente tenha um futuro melhor para as nossas crianças”, enfatiza.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza/Alese