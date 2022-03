Para melhor atender a população, Câmara de Santa Luzia discute a implantação de uma ouvidoria na saúde

Na sessão desta terça-feira, 8, da Câmara de Vereadores de Santa Luzia do Itanhy, os vereadores, além de homenagear o Dia Internacional da Mulher, levaram para rediscussão, um tema bastante importante, se aprovado e colocado em prática pela prefeitura, trará mais dinamismo e solução para a realidade dos fatos. Trata-se da criação e implantação de uma Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde.

O referido tema, foi de autoria do vereador Professor Jorge (Republicanos), que foi defendido pelo próprio presidente da Câmara, Pedro Dória (PSD) e os demais vereadores.

Segundo o vereador proponente, Professor Jorge, a Ouvidoria da Saúde, será de suma importância para o município, uma vez, que foi pelo vereador, suas andanças pela cidade e observou algumas situações que devem ser resolvidas pela Secretaria de Saúde. “Isso não é novo, quando se trata de saúde, eu acho que em todos os municípios brasileiros há reclamação porque é uma área muito sensível e que mexe com uma coisa muito importante, que é a saúde”, explanou.

Para o vereador, o cidadão nunca terá uma saúde cem porcento, há sempre uma deficiência, mas o interesse público é sempre prestar um serviço bom, de qualidade, ou seja, diminuir o máximo possível todos os problemas. “Algumas pessoas têm nos procurado e também a todos os demais vereadores, para falarem sobre a Saúde do nosso município, e aí, que bom, que reativarmos a Ouvidoria da Saúde, que é muito importante para atender algumas reclamações, pedidos e informações dos nossos munícipes”, destacou.

O vereador Professor Jorge, disse que a Ouvidoria da Saúde ajuda muito porque às vezes têm demandas que o prefeito não tem conhecimento. “Com a implantação da Ouvidoria da Saúde, os servidores começarão a se preocupar e a ficar mais atentos porque eles saberão que a população é um fiscal”, disse.

O parlamentar lembrou que em algumas administrações, o município já teve algumas situações sérias, até de motorista não dar assistência à população, desviar a sua tarefa e desligar o telefone, para fazer outra atividade que não era de sua competência, e com essa Ouvidoria, todo mundo vai se preocupar”, alertou.

VEREADOR PEDRO DE BEATA

O vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Santa Luzia do Itanhy, Pedro Dória, o popular Pedro de Beata, completou o assunto sobre a implantação da Ouvidoria de Saúde, dizendo que, inclusive, esteve nesse dia em uma reunião com o prefeito Adauto Amor, juntamente com a secretária de Saúde, secretária de Educação e o pessoal que trabalha na Licitação, e dentre os assuntos abordados nessa reunião, se falou das marcações de exames médicos, que segundo o presidente, vai ser enviado à Câmara, um relatório, informando tudo desde da administração anterior até essa de Adauto, onde sua equipe já avançou muito. “O prefeito Adauto falou sobre alguns povoados mais delicados na questão da saúde, e segundo ele, precisam ter um carro para atender essas comunidades”, informou.

Pedro de Beata disse ainda, que a prefeitura vai comprar o mais breve, uma ambulância para o município, com a finalidade de atender melhor a cidade. “Quando Jorge fala na saúde, a gente sente também que ela precisa melhorar e o prefeito e toda sua equipe são conscientes disso”, sustentou.

Para Pedro de Beta, a criação e a implantação da Ouvidoria da Saúde são de grande valia para Santa Luzia do Itanhy, porque todo mundo fica preocupado e atento, para prestar um serviço de saúde melhor.

Por Magno de Jesus