Acadepol realiza Curso de Protocolo de Enfrentamento ao Crime de Feminicídio

Nesta última segunda-feira, 07, foram abertas as inscrições para a primeira edição do Curso Protocolo de Enfrentamento ao Crime de Feminicídio. A ação é voltada aos policiais civis do Brasil e os interessados deverão efetuar suas inscrições até às 9h do dia 14 deste mês. O evento é uma parceria entre as Academias de Polícia Civil de Sergipe e Minas Gerais.

Na modalidade de Ensino a Distância (EaD) para os policiais do estado de Sergipe, o curso terá duração de 10 dias, iniciando no dia 21 e terminando no dia 30 de março, e terá como foco a instrução do policial para a repressão e prevenção dos crimes de feminicídio de modo qualitativo e eficaz. A iniciativa também visa proporcionar orientações sobre linhas de atuação para aprimoramento da investigação desses crimes, bem como nortear o desempenho profissional dos servidores da segurança pública.

As inscrições deverão ser realizadas a partir do preenchimento do Formulário de Inscrição. Ao enviar o formulário devidamente preenchido, o policial deve considerar-se inscrito e aguardar contato através do número do WhatsApp e pelo e-mail até o dia 21 de março de 2022.

Fonte e foto assessoria