AVOSOS lança campanha Páscoa Solidária 2022 em Sergipe

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe acaba de lançar a campanha Páscoa Solidária 2022 e o @trazaconta mais uma vez se somou à iniciativa. A exemplo de anos anteriores, o TAC já começou a receber a doação de chocolates e encaminhou para a AVOSOS. Desta vez, a onda de apoio para arrecadação será de barras de chocolate usando a hashtag #PascoaSolidariaAVOSOS, que irá beneficiar as mais de 400 crianças com câncer e doenças hematológicas crônicas assistidas pela instituição.

Para colaborar basta entregar a doação de barras de chocolate, exceto artesanais e de amendoim, na sede da AVOSOS (Setor de Nutrição ou Setor de Distribuição): Rua Leonel Curvelo, 55, bairro Suíssa. Quem preferir pode fazer uma doação via PIX da AVOSOS: 16.219.446/0001-41. O valor será revertido em barras de chocolate. A instituição filantrópica estará arrecadando as doações até o dia 8 de abril, então há tempo de programar com carinho sua contribuição. Qualquer quantidade será bem-vinda! Informações: (79) 98172-8724.

Por Waneska Cipriano