Banese premia alunos de escolas públicas com melhores resultados no SISU 2021

Prêmio de R$ 2 mil foi entregue nesta segunda-feira (7) a cada um dos 10 estudantes da rede estadual de ensino com as melhores notas no SISU/Enem 2021

O Banese premiou com poupanças no valor de dois mil reais os 10 estudantes da rede pública estadual de ensino que alcançaram as melhores pontuações no SISU, o sistema do Ministério da Educação que utiliza as notas do Enem para convocar estudantes que se candidataram a uma vaga no Ensino Superior. A entrega simbólica da premiação aconteceu nesta segunda-feira (7), no Teatro Atheneu, durante a cerimônia de abertura do ano letivo 2022 da rede estadual.

A iniciativa, realizada pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), faz parte de um amplo projeto de incentivo ao ingresso de alunos das escolas públicas estaduais no Ensino Superior, e tem o Banese como um dos principais parceiros. Em novembro do ano passado, o banco também apoiou a realização da “Revisão Final para o Enem 2021”, que contou com a presença de mais de 4.400 estudantes de escolas públicas da capital e do interior de Sergipe.

“Diante de tantas dificuldades encontradas no período de pandemia, esses estudantes são verdadeiros guerreiros. Prover ensino de excelência e ainda realizar projetos como esse, mesmo diante das adversidades, transformam a vida desses jovens. Nesse cenário, o Banese vem para somar e incentivar, premiando os alunos que se destacaram no último Enem”, explica o presidente do Banese, Helom de Oliveira.

Parceria pela educação

A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, comemorou a parceria durante a solenidade de premiação. “Todos os parceiros que estão aqui compõem o que temos de melhor na educação, como o Banese, por exemplo. Hoje, o entendimento é de que não existe ensino de qualidade sem um bom financiamento e sem uma boa parceria, e isso nós conseguimos”, ressalta.

Orgulhoso dos resultados obtidos, o secretário da Seduc, Josué Modesto dos Passos Subrinho, destacou que o evento deste ano marca o retorno às aulas 100% presenciais e uma possível superação da pandemia. Segundo ele, uma excelente oportunidade para homenagear os estudantes e professores que se destacaram no último ano.

“Para essa premiação, destacamos essa parceria fantástica com o Banese, que vem nos apoiando desde o Pré-universitário, o Preuni, com as revisões, e que faz toda a diferença nesse momento de alegria”, salienta o secretário.

Rede de apoio

Aos 17 anos, aprovado em 2º lugar geral em Medicina na Universidade Federal de Sergipe (UFS), Felipe Nunes, que obteve a melhor pontuação entre os alunos da rede pública estadual de ensino, conta que a perseverança nos estudos e o apoio dos professores e colegas foram fundamentais para alcançar o resultado.

“Espero ser exemplo para outros alunos. O prêmio (do Banese), para mim, é como uma recompensa de que todo o esforço valeu a pena e vai me ajudar a investir na minha educação comprando novos materiais, como notebook e outras ferramentas de estudo”, enaltece o aluno.

Para a nova fase no ensino superior, o presidente do Banese deixou uma mensagem aos jovens universitários. “Esse é o início de uma longa caminhada. Desejo aos alunos nessa próxima etapa esforço e ânimo. Não se esqueçam que esse é só o começo de muitas outras conquistas e desafios”, incentiva Helom.

