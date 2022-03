BBB 22: Jade admite que teria sido mais inteligente indicar outra pessoa ao Paredão

Jade Picon foi eliminada no segundo paredão a receber maior votação na história do BBB, que aconteceu nesta terça-feira, 8/3. Após deixar a atração com 84,93% dos votos do público, em disputa com o maior oponente dela no jogo, Arthur Aguiar, e Jessilane, vem um dos momentos mais esperados dos fãs do programa: o “Café com Eliminado”, no “Mais Você”.