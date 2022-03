CAE/JAE homologa 73 acordos resultando em mais de R$ 1 mi pagos em tributos trabalhistas

A Coordenadoria de Apoio à Execução e Juízo Auxiliar de Execução do TRT da 20ª Região realizou, entre os dias 17 e 22/2, audiências de conciliação referentes a execuções trabalhistas movidas em face da empresa Alaene alves dos Santos Nascimento e Companhia LTDA, que resultaram em 40 acordos homologados, sendo pagos R$ 496.190,46 aos reclamantes e recolhimentos previdenciários.

Ainda no mês de fevereiro, a CAE/JAE celebrou mais 16 acordos no valor total de R$ 443.418,33 envolvendo a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia e 17 acordos no valor total de R$ 112.885,19 envolvendo a Viação Progresso.

“Todo o passivo trabalhista da empresa neste Regional foi encerrado graças à cooperação das partes e seus respectivos advogados”, destacou o Juiz Auxiliar de Execução, Carlos João de Gois Júnior.

Ascom TRT-20 com informações da CAE/JAE