Capitão Samuel enaltece as mulheres assistidas no Batalhão da Restauração

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira, 8, o deputado estadual Capitão Samuel Barreto (PSC) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para destacar as mulheres assistidas no ‘Batalhão da Restauração’ que desenvolve um trabalho gratuito, direcionado no acolhimento de dependentes químicos.

“Nesta data aproveito para saudar todas as mulheres pela passagem desse dia e, também, lembrar das mulheres que estão sendo acolhidas no Batalhão da Restauração, pois estavam nas ruas convivendo com o vício nas drogas, álcool, ou seja, sofrendo todo tipo de violação que possamos imaginar pelo cenário de vulnerabilidade. Por isso, no dia de hoje enalteço esse público que segue recebendo toda assistência necessária na parte médica e psicológica. O papel do parlamentar além de cobrar, defender e comentar precisa também agir na prática e estamos fazendo nossa parte colaborando sempre com o projeto”, afirmou.

Ainda em seu pronunciamento, o parlamentar abordou a respeito do anúncio do Governo do Estado sobre a proposta voltada aos profissionais da Segurança Pública.

“A Associação dos Delegados, a Adepol, irá promover uma assembleia com seus associados, os sindicatos dos policiais civis e os militares acredito que também irão seguir pela mesma linha, por conta desse anúncio. Nós aqui na Alese continuamos participando dos movimentos, apoiando e ouvindo a tropa com o objetivo garantir uma solução em relação às demandas da categoria. Infelizmente no dia de ontem a administração estadual decidiu encerrar as negociações e o que foi exposto desagradou toda a categoria. O Movimento Polícia Unida segue em sua luta em busca de melhorias dignas e apoiamos a causa, porque meu mandato continuará à disposição dos profissionais da Segurança Pública que arriscam diariamente suas vidas para proteger a sociedade sergipana”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória/Alese