5 Sergipanas recebem Prêmio/Empreendedorismo Feminino

Três empreendedoras urbanas e duas produtoras rurais de Sergipe foram premiadas como casos de sucesso em atividades econômicas, nas regiões da Grande Aracaju, Sul e Sertão do estado.

Para homenagear as mulheres empreendedoras, o Banco do Nordeste entregou, hoje, no Dia Internacional da Mulher, o Prêmio BNB Empreendedorismo Feminino a cinco clientes em cada um dos estados de sua área de atuação (Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo). A cerimônia foi realizada de forma híbrida, por meio de live transmitida pelo canal do Banco no YouTube, seguida por eventos estaduais de modo presencial. Em Sergipe, o evento foi realizado no auditório da superintendência estadual do BNB, no Centro de Aracaju.

Ao todo, foram premiadas 52 mulheres de áreas rurais e urbanas por serem protagonistas de histórias de sucesso nos negócios, com apoio dos programas de microcrédito urbano (Crediamigo), rural (Agroamigo) e pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Entre os critérios, estão a adoção de ações inovadoras, uso de tecnologia, práticas socioambientais e engajamento feminino.

O BNB divulgou ainda mudanças na linha específica para o público feminino. O Crediamigo Delas elevou de R$ 5 mil para R$ 12 mil o limite na oferta crédito nas modalidades individual e solidário. A linha oferece vantagens como o prazo de até 24 meses, bônus de 15% nos juros de cada parcela paga em dia e até 90 dias para começar a pagar.

Sergipe

Em Sergipe, três empreendedoras urbanas e duas produtoras rurais foram homenageadas. Na categoria Inovação e Tecnologia, a vencedora é a costureira Terezinha dos Santos Santana, do município de Laranjeiras, na Grande Aracaju. Em 2009, ela conheceu o Crediamigo e o primeiro crédito, de pouco menos de R$ 1 mil, foi investido em matéria-prima para alavancar a produção. Ela sempre investiu em maquinário e mão-de-obra para desenvolver o negócio, além de renovar o estoque e diversificar os produtos.

“Esse prêmio demonstra que nós mulheres podemos conquistar nossa independência. Comecei a costurar aos 14 anos, quando não tinha nem energia elétrica em casa. Peguei empréstimo para comprar máquinas, material, contratar funcionários e hoje em dia, graças a Deus e ao Crediamigo, tenho uma vida completamente diferente”, declarou Terezinha.

Na categoria Práticas Socioambientais, a premiada é a comerciante Vanúzia Marques Pereira, da Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju. Em 2016, Vanúzia e o marido ingressaram em um grupo solidário de microcrédito, financiaram a criação de um restaurante e também conseguiram crédito para o filho, comerciante do setor de confecções. A família comprou um terreno às margens do rio para erguer o novo ponto comercial, que serve pratos à base de mariscos, com um perfil diferenciado: a preservação do meio ambiente.

Na categoria Engajamento Feminino, o prêmio foi entregue à comerciante Camila Vieira de Andrade, do município de Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão do estado. Quando ela começou a vender salgados no quintal da casa da mãe, contou com apoio do marido para compra de maquinário, já que o trabalho manual não era suficiente para dar conta do número de encomendas. Quando o casal entrou no Crediamigo, conseguiu ampliar o negócio, abriu um bistrô, que também é confeitaria, e abastece com encomendas diárias boa parte de festas e outros eventos na região. “A premiação me deixou muito feliz porque é um reconhecimento por todo meu esforço durante esses anos. Por meio do microcrédito, meu negócio se tornou o que é hoje”, agradeceu.

Na categoria Agroamigo, a vencedora é a produtora rural Maria Valdenora Santos Matos, do município de Porto da Folha, no Sertão do estado. Ela iniciou na área rural com apenas duas matrizes bovinas. Agora, já possui 36 bovinos, sendo 13 vacas em lactação, cujo leite é comercializado para fabriquetas de laticínios na região. Além da bovinocultura, ela iniciou uma horta orgânica e investe na criação de aves. O grande diferencial da cliente é um canal do YouTube, onde ela mostra o dia a dia no trato com os animais e a produção agroecológica.

“É uma honra poder representar as mulheres do nosso estado. Atualmente, vejo que muitas delas se inspiram na minha forma de trabalhar, de cuidar da produção, por conta das redes sociais. Isso só foi possível porque o Banco do Nordeste forneceu o investimento necessário, enquanto nós entramos com a mão de obra. Graças a esse apoio, triplicamos a produção”, celebra.

E na categoria Agricultura Familiar, a premiada é a produtora rural Claudia Maria Hora, do município de Itabaianinha, no Sul do estado. A produtora rural desenvolve as atividades de bovinocultura extensiva de corte, fruticultura de laranja em sequeiro e lavoura de milho. Ela é referência na região quando se trata de manejo, seleção de matrizes bovinas, trato de sementes e mudas. Com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Cláudia investe e cuida da propriedade atenta a métodos inovadores. Ela conta com monitoramento em tempo real de todo o terreno, realizado por meio de imagens aéreas captadas por drones.

O superintendente estadual do BNB, César Santana, destacou o papel decisivo da participação de mulheres na tomada de crédito. “As mulheres, de modo geral, exercem com zelo e compromisso a maior fatia de liderança na área empreendedora, seja em Sergipe ou na região Nordeste como um todo. Essa premiação reconhece exemplos de empreendedoras determinadas e que contribuem decisivamente para o sustento das famílias e para a economia local”, disse o superintendente.

Fonte e foto BNB