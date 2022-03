Comércio sergipano abriu 1.432 novas lojas em 2021, diz CAGED

Mesmo diante do cenário de pandemia, a recuperação econômica de Sergipe foi além dos quase 14 mil novos empregos com carteira assinada registrados em 2021, de acordo com o CAGED. Segundo análise da assessoria executiva do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, o ano também foi bom para as empresas das atividades comerciais no estado, com a abertura de 1.432 novas lojas em Sergipe no ano passado. O estudo foi realizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

De acordo com o estudo da CNC, Sergipe tem atualmente em funcionamento 16.736 estabelecimentos comerciais distribuídos pelas 10 atividades apresentadas na descrição. O número de estabelecimentos ativos cresceu +9,4%, em 2021, na análise da Fecomércio. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comentou o resultado e destacou que esse crescimento é parte do processo de recuperação da economia sergipana.

Total de empresas comerciais em atividade no estado, dezembro 2021

Fonte: CNC

Segundo o estudo, o crescimento das lojas em Sergipe se dividiu em 10 categorias, sendo o comércio varejista de supermercados, hipermercados e minimercados o líder, com 336 lojas novas. O segmento de utilidades domésticas e eletroeletrônicos emplacou o segundo lugar, com 290 novos negócios em atividade. O terceiro posto foi do setor de farmácias e perfumarias, com 187 empresas novas abertas no estado. Lojas de vestuário foram 179, materiais de construção, 132; comércio de veículos, peças e acessórios, 115; informática e comunicação, 74; móveis e eletrodomésticos, 67; combustíveis e lubrificantes, 32; e comércio de livrarias e papelarias, fechou o ano com 20 novas empresas abertas.

Por Marcio Rocha