Currais bem inflacionados

Na superfície, o “movimento político está literalmente parado”. A impressão é de que o pleito não ocorrerá este ano. Entretanto, nos bastidores mais profundos as conversas fervem, principalmente para formação de chapas que vão disputar Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Quem faz avaliação do quadro político percebe que até o dia 02 de abril haverá ampla mobilização para troca de legendas, por parte de quem disputa vagas para deputados estadual e federal, principalmente daqueles que buscam a reeleição. O que se deixa claro é que a renovação será acima do que se imagina, como aconteceu no pleito municipal de 2020.

Tem um detalhe que dificulta mais a disputa parlamentar: alguns partidos – geralmente os de pequenos portes – estão formando suas chapas com candidatos que tenham bases eleitorais entre oito e 15 mil votos, sem aceitar filiações de nomes que superem os 20 mil votos ou que tentem a reeleição. O objetivo é assegurar a novos militantes pelo menos uma provável eleição de um ou dois candidatos, baseando-se na média que possa atingir o limite determinado para eleger o primeiro. É verdade que a maioria dos pré-candidatos e dos parlamentares está com máquinas calculadoras nas mãos, buscando solução para inverter a regra de três, “onde menos vale mais”.

Há também um fato que preocupa quem tenta retornar ao mandato ou iniciar-se na vida parlamentar: o mercado eleitoral. Não está fácil cobrir o que estão pedindo por currais fechados, que dificulta a aquisição de votos, com a garantia dos negociadores. Alguns candidatos não estão conseguindo manter os seus “rebanhos”, e novos compradores têm dificuldades de compra em razão de o comércio estar inflacionado. Inclusive, em cidades do interior, circula a informação (que pode ser boato), de que alguns prefeitos que têm parentes candidatos, estão adquirindo – e até tomando – esses currais, mesmo com preços equivalentes aos do Dólar. Um absurdo…

Quanto à disputa pelo Governo e Senado a impressão é de paradeira total, mesmo que o “trânsito” provoque engarrafamento. A expectativa é de que, quando o bloco da situação apresentar seu candidato oficial – o que pode acontecer segunda-feira – os demais partidos, em composição, é que vão agilizar candidaturas majoritárias, baseados no nome que vão enfrentar. Até 02 de abril o cenário pode mudar, mesmo que as perspectivas de disputa não sejam tão excitantes…

Uso de máscaras

A população ainda não está autorizada a circular sem a máscara de proteção da Covid. O governador Belivaldo Chagas (PSD) enviou a Alese projeto de lei que revoga a determinação para o seu uso

*** Só depois da aprovação da lei pelos deputados, é que as novas regras serão analisadas pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais. Com as novas instruções.

*** Já tem muita gente circulando sem o uso de máscaras, baseada nessa revogação, mas a obrigatoriedade ainda se mantém.

Tabela de salários

A tabela divulgada pelo Governo dos salários de integrantes das Polícias Civil e Militar, atualmente e com o aumento linear, causou admiração a servidores púbicos que exercem boas funções e não recebem tão alto.

*** Os policiais têm salários dignos, diante de uma atividade de risco que exercem. Eles merecem e são bem pagos.

Jackson atuando

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) tem circulado entre lideranças políticas do Estado, para fortalecer sua candidatura ao Senado, com o aval do partido.

*** Jackson Barreto vai submeter seu nome a aprovação da base aliada, assim como também mantém o seu apoio a Lula para presidente.

*** Havia uma barreira entre JB e o partido, mas já foi totalmente removida.

Ulices não atua

O conselheiro Ulices Andrade não está atuando para disputar o Governo, mas vê tendência da indicação de membro do PSD, o que afunila entre ele e o deputado federal Luis Mitidieri, com maior projeção para o parlamentar.

*** Independentemente da escolha do nome, Ulices está à disposição dentro de sua posição como conselheiro do TCE.

Encontros frequentes

O vereador Ricardo Vasconcelos (Rede) e o advogado Henri Clay (Psol) têm encontro frequentes e conversam sobre política.

*** O vereador é homem da mais absoluta confiança de Henri Clay na Câmara Municipal.

Exige equidade

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) escreveu ontem sobre a Dia da Mulher. Disse que “apesar de serem maioria, as mulheres sofrem com a desigualdade de gênero nas escolas”.

*** E mais: “Em média, docentes homens recebem 12% a mais que mulheres. Exigimos equidade”.

Eliane tem conversa

O presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, teve uma boa conversa com a vice-governadora Eliane Aquino (PT). Disse que está tudo tranquilo.

*** Informou que Eliane Aquino colocou o nome dela à disposição do partido, quando esteve com o presidente Lula, e será candidata a deputada federal para fortalecer a chapa do PT.

*** Sobre a candidatura de Eliane ao Senado, como vem sendo anunciado, João Daniel disse que mais à frente isso pode ser discutido.

Precisa de segurança

Um vereador aliado do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse que ele precisa avaliar bem a candidatura a governador: “Ele não pode perder porque deixará a Prefeitura em 02 de abril”.

*** Edvaldo vai participar da reunião da base aliada, que escolhe o candidato do grupo à sucessão, e deseja ser governador.

*** – Mas qual a segurança que terá para desincompatibilização e a objetividade? Entre deixar a Prefeitura e não contar com a unidade para se eleger, a melhor hipótese é se manter prefeito, disse.

Valdevan e Bolsonaro

A convite do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Valdevan Noventa (PL) participou ontem de reunião com a bancada evangélica.

*** Valdevan mantém a sua candidatura ao Senado, mas o Partido Liberal ainda não bateu o martelo sobre isso e o deputado não vai recuar desse objetivo.

Pode ir ao Solidariedade

A verdade é que provavelmente Valdevan Noventa não fique no Partido Liberal caso o seu nome não seja oficializado como candidato ao Senado.

*** Um dos partidos que Valdevan visa é o Solidariedade e vem conversando com o seu presidente Paulinho da Força, garantindo a disputa do Senado por lá.

Sobre fertilizantes

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que a discussão sobre fertilizantes não exige mineração em terras indígenas.

*** – Em Sergipe existem reservas significativas de potássio e a única mina em funcionamento, a Taquari-Vassouras, lembrou.

*** Sergipe também conta com a produção de nitrogenados, na Unigel. O melhor caminho é investir nessas plantas, conclui.

Rogério e a Polícia

Rogério Carvalho (PT) diz que fechar uma mesa de negociação não é postura de um governante que busca a solução pelo diálogo. Manifestamos nosso apoio ao Movimento Polícia Unida.

*** – Somos oposição porque queremos tratar a segurança com dignidade, respeito e valorização, como fizemos nos governos do PT/SE com Déda, disse.

Giro pelas redes sociais

Joaquim de Carvalho– Arthur do Val deve ser cassado e esse rapaz, Renan Santos, investigado, juntamente com o comparsa, e preso.

Salim Matar – TST abriu edital de mais de meio milhão de reais para adquirir novas cadeiras para os ministros no valor de R$ 13 mil cada.

André Guedes – Se vocês soubessem o que eu tenho que aturar por estar aqui dando minhas opiniões, até me pagariam um rehab pra me desintoxicar do twitter e não voltar nunca mais.

Blog do Noblat – MBL expõe sua lógica. Pode ser misógino ou nazista. Só a corrupção não é permitida – principalmente dos outros.

Márcia Denser – Bolsonaro e Michelle gastam 1 milhão no cartão em um mês e querem que dona Maria sobreviva com 400 reais: infames!

Daniel A. Dourado – Considerando o cenário político e o contexto histórico, dá pra dizer que a chapa Lula-Alckmin será a melhor chapa presidencial já formada no Brasil.

O Antagonista – Rússia apertou ainda mais o cerco contra a imprensa e as redes sociais desde o início dos ataques de Moscou à Ucrânia.

Igor Gadelha – Num telefonema a um aliado há cerca de três semanas, Lula previu que sua vantagem em relação à Bolsonaro nas pesquisas cairia.