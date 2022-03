Dezessete candidatos foram convocados para a prova prática

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) realizou na manhã desta quarta-feira, 09, prova prática com candidatos a condutor socorrista, do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2020. Esta foi a oitava turma convocada para testar habilidades em verificação de viatura, atendimento ao paciente e direção de veículos. A prova foi realizada na área do Centro Administrativo Augusto Franco, no bairro Capucho, tendo como ponto de partida a base do Samu anexa ao Hospital de urgência de Sergipe (Huse).

O gerente do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, Kelson Santos Rosário, explicou que a prova foi realizada em dupla e teve como elementos de teste as rotinas diárias de um condutor socorrista. “Embora a prova tenha sido realizada em dupla, as avaliações foram individuais, onde todos participaram das três etapas, ou seja, verificação de viatura, atendimento e direção”, reforçou o gerente.

Ele explicou que a realização da prova em dupla é sempre necessária uma vez que o atendimento ao paciente não é feito por uma pessoa apenas. O condutor socorrista tem participação direta na assistência e, no momento da avaliação, o candidato precisa mostrar que tem essa habilidade.

Os candidatos aprovados serão convocados para a entrega de documentação e na sequência serão integrado aos quadros do Samu 192 Sergipe e participarão de novos treinamentos ofertados pelo NEP. O resultado deve sair nesta sexta-feira, 11.

Fonte e foto assessoria