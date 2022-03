Emília Corrêa: problemas de Aracaju vão para debaixo do tapete

Citando vários exemplos de problemas em diversos setores em Aracaju, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) criticou, na Tribuna do Legislativo Municipal, posicionamentos que não condizem com os votos emitidos em Emendas e Projetos de Leis, referentes à “cidade do encantamento, da publicidade”.

“Temos visto a situação da saúde pública, precária, com exames que demoram. Isso é com crianças, idosos e adultos. Uma calamidade! Se formos parar para aprofundar na questão do saneamento básico, não é diferente. O que mais temos são esgotos a céu aberto em bairros periféricos da “Cidade Inteligente”, na cidade que só é vista pelos olhos de quem quer enxergar os fatos”, declarou.

A questão das ciclovias e falta de acessibilidade também foram citadas pela oposicionista. “Uma capital em que o número de ciclistas é crescente, eles também são esquecidos. Constantemente, acontecem acidentes, a maioria deles fatais, porque o gestor prefere investir em publicidades ao invés de priorizar coisas benéficas para a população. Aliás, a verba da publicidade é intocável. Se não temos, praticamente, ciclovias, o que dizer da acessibilidade? Preciso argumentar?”, questionou.

Emília aproveitou sua fala para relembrar algumas emendas importantes para a cidade, de sua autoria, que foram vetadas pelo prefeito e rejeitadas pelos demais colegas de parlamento. “Tivemos a oportunidade de aprovar a emenda que previa a criação de mais creches, e foi negada pela maioria. O mais interessante é que depois aparecem com discursos bonitos cobrando creches. Outra negada, foi a emenda sobre obras e drenagem pluvial para prevenção de enchentes. Porém, é só surgir os alagamentos, reclamam. Tem como entender? Aqui nessa Casa é assim: O tema é interessante, mas o voto, depende”, finalizou.

Por Andrea Lima

Foto: César Oliveira