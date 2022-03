Escritor Sergipano lança livro sobre futebol, no Senado

O advogado e escritor sergipano Genisson da Silva Cruz fez hoje (08/03), em Brasília, o pré-lançamento do seu livro “S/A DO FUTEBOL” no gabinete do presidente do senado, senador Rodrigo Pacheco.

O livro examina em detalhes a nova lei da sociedade anônima do futebol (SAF) e sugere aos seus leitores linhas seguras, rentáveis e operacionais para a realização de grandes investimentos nesse novo modelo de negócio.

Desde que entrou em vigor, em outubro do ano passado, a nova lei do futebol – de autoria do senador Rodrigo Pacheco – tem estimulado investidores nacionais e internacionais na formulação de parcerias e sociedades com grandes clubes brasileiros como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, América e Vitória.

Ainda na segunda quinzena deste mês o livro “S/A DO FUTEBOL” será lançado oficialmente em Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília.