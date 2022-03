“Estão brincando com a saúde”, afirma Sheyla Galba sobre biópsias

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) levou à Tribuna da Câmara, nesta quarta-feira (09), a reclamação de um paciente em relação à demora para entrega do resultado de biópsias realizadas no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A parlamentar detalhou a visita que realizou à unidade onde constatou que há material coletado em fevereiro e que segue sem ser encaminhado para análise.

“No último final de semana, eu recebi uma ligação de um senhor que pode estar com câncer de boca que foi encaminhada para o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, no Augusto Franco, onde os médicos fazem a biópsia da cavidade bucal. Este paciente, que provavelmente está com câncer em um estágio bem avançado, me pediu, pelo amor de Deus, que eu o ajudasse porque a biópsia não saiu ainda”, salientou Sheyla Galba.

Diante da situação, a vereadora realizou, na última segunda-feira (07), uma visita ao CEO para saber o porquê da demora. “Ao chegar lá, eu constatei que lá não é um céu, pelo menos para estas pessoas que estão precisando deste tipo de tratamento. Busquei a diretora da unidade, mas simplesmente há três semanas ela não aparece. Com isso, pedi para falar com o médico que atendeu o paciente, falei que estava fazendo meu papel de fiscalizar e que precisava que ele ajudasse àquelas pessoas”, relatou.

“Para minha surpresa, eu descobri que o Município de Aracaju não faz biópsia. Como não faz biópsia? O médico me mostrou que várias pessoas estão na ‘geladeira’, ou seja, o profissional fez a retirada do pedaço de tumor, mas o material segue no CEO desde 22 de fevereiro para ser biopsiado. Diante disso, perguntei se as amostras coletadas ainda serviam”, complementou a parlamentar.

Na avaliação da vereadora, estão brincando com a saúde das pessoas. “Brincando de fazer biópsia, porque coletam o material de um provável câncer, a pessoa fica em casa aguardando a ligação para buscar o resultado do exame, mas não existe. Protocolei um Requerimento pedindo à Secretaria Municipal de Saúde informações para saber onde são feitas biópsias de cabeça e pescoço no Município de Aracaju. Essa situação é inadmissível! O câncer não espera. Tenho certeza que de sábado para hoje o estado do paciente que entrou em contato comigo está bem mais avançado”, finalizou.

Foto: César de Oliveira

