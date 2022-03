Fundação Renascer recebe equipamentos de cozinha destinados a cursos de culinária para socioeducandos

Em ação conjunta com o MPT e MPE, os materiais serão destinados para as unidades Unifem e Case II

Na última terça-feira (08), a Fundação Renascer recebeu equipamentos para a implantação de duas cozinhas, que serão utilizadas na realização de cursos de culinária e preparação de alimentos para os socioeducandos. Através de parceria firmada com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público Estadual (MPE/SE), equipamentos como geladeira, fogão, eletrodomésticos, mobília e utensílios serão destinados para a Unidade de Internação Feminina (Unifem) e a Comunidade de Atendimento Socioeducativo Semiliberdade (Case II). Os cursos serão promovidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O presidente da Fundação Renascer, Wellington Mangueira, ressaltou a importância dos equipamentos e do curso para o processo de ressocialização dos jovens. “Esses materiais certamente serão de grande utilidade para o aprendizado e para o desenvolvimento dos socioeducandos. A Fundação só tem a agradecer por essa parceria. Ações como essa nos enchem de força e disposição para continuar o trabalho socioeducativo”, enfatizou Mangueira.

Participaram da entrega o procurador do Trabalho Raymundo Lima Ribeiro e a promotora de Justiça Maria Lilian Mendes, que destacou a importância de viabilizar aulas teóricas e práticas para a formação profissional dos socioeducandos. “Capacitar os jovens para o mercado de trabalho é de grande importância para nós do MP/SE. O curso de culinária tem sido apontado como algo promissor e isso auxiliará esses jovens de maneira muito positiva”, disse a promotora.

Segundo o diretor da Case II, Ronaldo José, a implantação da cozinha é um marco para a unidade de semiliberdade. “Recebemos todos os equipamentos necessários para a aplicabilidade de cursos de culinária, a exemplo de geladeira, fogão, liquidificador industrial, batedeira, panela de pressão, armários e diversos utensílios. Com isso, poderemos capacitar os jovens para que, ao retornarem ao convívio social, tenham mais oportunidade no mercado de trabalho”, afirmou o diretor.

Para o diretor da Unifem, Genilson Maciel, o momento se propõe a cumprir com a meta de ressocialização de jovens que cumprem medidas socioeducativas. “Como diretor da unidade, quero agradecer ao MPT e ao MPE pelo empenho em nos ajudar com a implantação da cozinha, que será de suma importância para as adolescentes. Essa ação demonstra mais uma vez a importância da ressocialização e do empenho coletivo através da oportunidade, da educação e do trabalho”, finalizou.

Também estiveram presentes o diretor financeiro da Fundação, Oscar Campello; o diretor operacional da entidade, Antônio Carlos Viana; o coordenador de Articulação Institucional da Fundação Renascer, Eudes Bomfim; além de outros colaboradores da repartição.

Foto: Ascom/Fundação Renascer