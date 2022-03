Georgeo: “Se as pessoas vão às festas, por que os servidores não podem acompanhar votações?”

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) cobrou na manhã desta terça-feira (08), da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a permissão para que os servidores estaduais voltem a ocupar as galerias do plenário da Alese em dias que têm votação. De acordo com o deputado, os servidores são impedidos de acompanhar as deliberações importantes acerca do funcionalismo público.

Para fazer a cobrança, o parlamentar comentou uma postagem divulgada pelo governador em suas redes sociais, sobre o envio de um projeto de lei para revogar a obrigatoriedade do uso de máscaras em Sergipe. “Todos viram que o governador fez o anúncio nas suas redes sociais que vai encaminhar projeto para esta Casa, acabando com a obrigatoriedade do uso das máscaras. Além disso, é permitida a entrada de pessoas em eventos. Por que então, a Mesa Diretora não permite a entrada das pessoas na galeria para acompanhar as sessões?”

“Esse mês teremos deliberações importantes nesta Casa, principalmente envolvendo o funcionalismo público estadual e é inadmissível que as galerias da Assembleia permaneçam fechadas durante estes debates, privando os servidores de acompanharem decisões que vão influenciar diretamente em suas vidas profissionais. Pode até não ser a lotação completa. Pode ser como determinam os decretos que o próprio Poder Executivo baixou, onde é permitida a entrada de pessoas em festas realizadas em ambientes fechados, desde que o número de pessoas seja limitado. O que é que impede então os servidores ocuparem 50% das galerias?”

Georgeo disse também que votará favoravelmente ao projeto que desobriga o uso de máscaras em Sergipe. “Sabemos que é uma temática delicada, mas sabemos que o governador vai encaminhar o projeto baseado em dados que ele tem acesso. Desde já me manifesto favoravelmente ao projeto que determinará o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras em Sergipe”.

Foto: Jadilson Simões