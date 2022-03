Goretti Reis ressalta luta dos profissionais da Enfermagem

Na sessão mista desta quarta-feira, 9, a deputada Goretti Reis (PSD), destacou a luta dos profissionais de Enfermagem na tentativa de validar o reconhecimento por meio da aprovação do Projeto de Lei N° 2564/2020, que trata do o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. Ela exibiu um vídeo com uma montagem em que aparece um dinossauro entrando no plenário da Câmara Federal para mostrar apoio à luta antiga da categoria que aguarda há mais de três décadas pela aprovação da propositura, para que não haja a extinção da profissão.

De acordo com a proposta, o valor mínimo inicial para os enfermeiros será de R$ 4.750, a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Nos demais casos, haverá proporcionalidade: 70% do piso dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem; e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras.

“Há muito tempo que esse projeto tramita no Congresso sem conseguir avançar e ontem os profissionais da Enfermagem fizeram uma mobilização em Brasília para reivindicar e a gente vem mais uma vez nessa tribuna em apoio à categoria, pedindo que esse projeto seja pautado em benefício desses profissionais que se dedicam e merecem melhorias nas suas remunerações irrisórias, apesar da dedicação em cuidar do próximo principalmente no período da pandemia da Covid-19”, enfatiza.

Goretti Reis também ressaltou a questão da violência no município de Lagarto. “A semana passada, logo após o Carnaval, nós tivemos conhecimento de uma tentativa de estupro dentro do Mercado Municipal José Correia Sobrinho. Estive no sábado fazendo contato com os donos dos estabelecimentos para saber o que realmente aconteceu, inclusive falei diretamente com a pessoa que administra e no entanto, a gente percebe que servidores da prefeitura estão fazendo vistas grossas para punir os atos praticados nesse espaço porque é de amigos de conveniência da gestão e isso está diretamente afetando as mulheres, o que vem causando muita indignação”, preocupa-se mostrando fotos com homens entrando nos sanitários femininos e vídeo mostrando som alto em horário que não é permitido, principalmente às segundas-feiras.

Aparte

Em aparte, a deputada Maria Mendonça (PSDB), se manifestou em apoio ao PL que beneficia os profissionais da Enfermagem. “Fizemos aqui nesta Casa, Moções de Apelo ao Congresso solicitando que os parlamentares possam garantir o Piso Salarial a essa categoria tão importante para o nosso país e à saúde da população brasileira, principalmente quando se colocaram a abraçar a população acometida da Covid e cuidar das pessoas, de vidas. A nossa irrestrita solidariedade”, observa.

Sobre a situação da violência, Maria Mendonça enfatizou: “Isso está disseminado e precisa ter uma atitude no sentido de frear, Já falei com o comandante da Polícia Militar, coronel Marcony, informando que a situação é gritante e precisa de fato, de uma atitude de choque para que as pessoas que se enveredam por esse caminho entendam que não é assim, Nós tivemos em Itabaiana, roubos de até cinco, dez motos e não sabemos para onde estão indo esses veículos. O que está sendo feito com essas motos? é preciso descobrir essa quadrilha e colocar todos atrás das grades, pois a população não aguenta mais. O trabalhador sai para trabalhar, é abordado, levam os seus pertences e nada acontece. A mesma coisa são os casos de estupro e drogas, que cada dia mais estão se proliferando sem que providências venham sendo tomadas. A polícia precisa dar uma resposta à sociedade”.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza