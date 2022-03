Ibrain propõe ações para regularizar serviços no Ceac de Lagarto

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) em seu pronunciamento na Sessão Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe desta quarta-feira,9, destacou a aprovação da indicação Nº 157/2022 que solicita do Governo do Estado a realização de um mutirão com o intuito de regularizar a expedição de documentos civis, por parte do Instituto de Identificação do município de Lagarto.

“Gostaria de agradecer aos meus colegas parlamentares pela aprovação da indicação, pois o Ceac, através do Instituto de Identificação de Lagarto, segue prestando um serviço muito ruim no quesito expedição de documentos de identificação, segunda via, entre outros. Tenho acompanhado pessoas perdendo oportunidades por conta deste problema e a situação ainda piora, já que baseado em denúncias descobrimos a venda do cadastro para este serviço em um aplicativo de delivery. Isso é vergonhoso. É necessário que seja desenvolvido um mutirão na ideia de regularizar serviços deste tipo, porque a população não pode continuar sendo prejudicada”, afirmou.

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória/Alese