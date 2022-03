Inscrições para o Fies 2022 estão abertas e terminam na sexta

Podem participar estudantes que fizeram as provas do Enem e que tenham renda familiar bruta de até três salários mínimos; lista dos pré-aprovados sai em 15 de março

Começam nesta terça-feira, 8, e vão até a sexta-feira, 11, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa de crédito estudantil promovido pelo Ministério da Educação (MEC) e voltado ao financiamento de cursos superiores em instituições particulares de ensino superior. Considerado o principal programa de financiamento estudantil do país, ele concede financiamento de até 100% do valor de cada curso.

Para todo o país, serão mais de 66,5 mil vagas neste primeiro semestre de 2022. Entre as instituições de Sergipe credenciadas para ofertar vagas no Fies, está a Universidade Tiradentes (Unit).

O Fies tem uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato, que se for aprovado, começa a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente. Ele também oferece um período estendido de pagamento, que vai até mais que o dobro do tempo de graduação e pode igualmente ser renovado a cada semestre.

As inscrições podem ser feitas através do site do Fies: https://portalfies.mec.gov.br. Podem se inscrever os candidatos que fizeram quaisquer edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e que tenham tirado nota acima de 450 pontos, sem ter levado zero na redação. Os interessados também precisam ter renda familiar bruta de até três salários mínimos (R$ 3.636.00) por pessoa.

Documentos

O resultado com a lista dos candidatos pré-aprovados sai no dia 15 de março. Já entre os dias 16 a 18, os convocados devem apresentar a comprovação ou complementação das informações prestadas na inscrição. Isso inclui os comprovantes de renda, como os seis últimos contracheques (para candidatos assalariados), extrato do INSS (aposentados) ou, no caso dos autônomos, a Decore (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos) ou GPS (Guia de Previdência Social) referente aos últimos três meses.

Também são exigidas a Carteira de Trabalho (ou uma declaração do Ministério do Trabalho para quem está há mais de três anos sem vínculo empregatício ativo), comprovante de residência atual em nome do aluno ou de um dos membros do grupo familiar, RG, CPF, o histórico escolar do Ensino Médio e a certidão ou declaração de estado civil (se for o caso).

Os candidatos classificados com base no número de vagas do grupo de preferência serão pré-selecionados na chamada única. Os demais, que não forem pré-selecionados, serão automaticamente incluídos em uma lista de espera e podem ser convocados para preencher as vagas remanescentes do Fies. A lista de espera estará aberta entre 16 de março e 28 de abril, e os concorrentes devem acompanhar sua eventual pré-seleção na página do programa.

Outras dúvidas e informações podem ser esclarecidas por meio do site: www.unit.br/fies. Os campi da Unit em Aracaju, Estância, Itabaiana e Propriá mantêm equipes de plantão para tirar dúvidas dos interessados durante todo o período de inscrições, das 8h às 18h.

Renegociação

Também já está aberto o prazo de renegociação para os estudantes que firmaram contratos com o Fies até 31 de dezembro de 2017, mas estão com parcelas em atraso há mais de 90 dias. Eles devem procurar os agentes financeiros do Fundo (Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal) e pedir a renegociação dos contratos, dentro da Medida Provisória editada no fim do ano passado pelo Governo Federal.

Ela concede descontos de 92% para inscritos no CadÚnico e Auxílio Emergencial, além de 86,5% para todos os outros inadimplentes. O saldo remanescente pode ainda ser parcelado em até dez vezes. Já para as dívidas com 90 a 360 dias de atraso, esse parcelamento pode chegar a 150 vezes.

Asscom Grupo Tiradentes com informações do MEC