Jornalistas e radialistas do estado de Sergipe acionam MPT contra cursos irregulares

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (Sindijor/SE), e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de Sergipe (STERT), protocolaram, junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), uma Notícia de Fato, com subscrição – NF 000357.2022.20.000/3, a qual requer providências contra grupos não credenciados pelo Ministério da Educação (MEC), os quais estão oferecendo – sobretudo em municípios do interior sergipano –, cursos irregulares de especialização nas áreas de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e Radialismo.

Diante das denúncias apresentadas às entidades sindicais – responsáveis pela defesa da atividade profissional do estado de Sergipe –, representantes da classe trabalhadora, de forma paralela à provocação atribuída ao MPT, também acionaram a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), através da Superintendência Geral da Polícia Civil. A medida teve como propósito único, inviabilizar a realização do citado curso, o qual, frise-se, não dispõem de nenhuma credibilidade, responsabilidade social, educacional, e, sobretudo, legalidade profissional.

Em tempo, é preciso destacar que desde a segunda quinzena do mês de janeiro deste ano – quando o referido caso começou a ser formalizado –, ambas as entidades sindicais debruçam do apoio integral protagonizado pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), bem como por parte da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão (FITERT). Atuando juntos, temos a plena convicção que seguiremos acolhidos pelos órgãos estaduais e federais de fiscalização, e, deste modo, minimizando e combatendo quaisquer movimentos que envolvam a prática irregular das profissões.

Orientamos que, caso o cidadão se depare com a oferta de cursos não oficiais, realizados distantes das salas de aulas e laboratórios operacionalizados por instituições de ensino superior, e/ou, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), entrem imediatamente em contato com o serviço de Ouvidoria das entidades sindicais. Agindo assim, nossa atuação será mais ágil no combate ao fictício acesso ao mercado de trabalho profissional.

Ouvidoria SINDIJOR

Ouvidoria STERT