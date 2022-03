Jovem de 18 anos com deficiência é abusada sexualmente e homem confessa o crime

A mãe de uma jovem de 18 anos com deficiência, informou na manhã desta quarta-feira (09) que a sua filha teria sido abusada sexualmente por um homem de 40 anos, que seria bastante conhecido no município de Carmopolis onde reside no Povoado Aguada.

De acordo com as informações, o fato aconteceu após a mãe ter saído até a sede do município e a garota ter ficado sozinha em casa.

Segundo a mãe da vitima, o caso foi registrado em sua casa, onde o homem praticou o crime e anda teria confessado aos familiares o que teria feito.

A mãe contou ainda que após ter cometido o crime, o homem fugiu tomando rumo ignorado temendo ser preso.

O caso já foi comunicado ao Conselho Tutelar do município que já adotou todas as medidas de segurança, inclusive, nesta quarta, será feito o exame de corpo e delito na jovem por conta do abuso.

Por fim, a mãe da jovem disse que recebeu todo o apoio do Batalhão de Polícia Militar que fez várias diligência para tentar prender o elemento que é casado e pais de três filhos.

