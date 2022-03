Juíza Ana Bernadete de Carvalho Andrade é escolhida nova Desembargadora do TJSE

A Juíza de Direito titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, é a nova Desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). A magistrada ocupará a vaga aberta pela aposentadoria da Desª Maria Angélica França e Souza. A juíza integrou a lista tríplice com a maior média de pontuação (98,39), definida em sessão administrativa realizada nesta quarta-feira, 09.03, para promoção a Desembargador, pelo critério de merecimento.

Cada um dos 11 Desembargadores votantes analisou critérios de desempenho, produtividade, presteza no exercício das funções, aperfeiçoamento técnico e adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional, de acordo com a Resolução 106/2010, alterada pela Resolução nº 426/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Confira o Mapa Final de Votação:

98,39 – Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade

95,20 – Edivaldo dos Santos

92,94 – Simone de Oliveira Fraga

91,00 – Maria da Conceição da Silva Santos

89,89 – Fernando Clemente da Rocha

84,50 – João Hora Neto

83,33 – Sérgio Menezes Lucas

80,22 – José Anselmo de Oliveira

67,33 – Manoel Costa Neto

Breve Currículo da nova Desembargadora

A Juíza Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 1991.

A nova Desembargadora tomou posse como Juíza Substituta em 05 de abril de 1994, com primeira designação para a Comarca de Cristinápolis.

Atuou também na Comarca de Riachuelo, na 1ª Vara Privativa de Assistência Judiciária da Comarca de São Cristóvão, na 5ª Vara Privativa de Assistência Judiciária/26ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, e esteve como membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Aracaju.

Foi Juíza Corregedora no biênio 2015/2017 e Auxiliar da Presidência no biênio 2019/2021 e por inúmeras oportunidades foi convocada para substituir desembargadores.

Fonte TJSE