Justiça decreta prisão preventiva de homem suspeito de matar policial em Itaporanga

Após audiência de custódia ocorrido na tarde desta terça-feira (07), a justiça decretou a prisão do homem suspeito de matar um policial militar aposentado, de 57 anos, no município de Itaporanga D’Ajuda, na noite do domingo (06). O suspeito se entregou à polícia nessa segunda-feira (07).

A advogada de defesa do suspeito informou que as investigações sobre o caso terão prosseguimento.

O homem também responderá por homicídio tentado, já que também efetuou disparos contra o filho da vítima, que foi alvejado, mas conseguiu ser socorrido após o delito.