Pimentel manifesta preocupação com o custo do combustível

Na Sessão Plenária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta quarta-feira, 09, o deputado estadual Luciano Pimentel (Sem Partido), demostrou preocupação com o preço do combustível no Brasil, em especial Sergipe, devido a guerra entre a Rússia e Ucrânia. Segundo o parlamentar, o barril de petróleo custa em média $130, mas com previsão para final de março a início de abril, chegar a $200 no mundo.

O deputado estadual informou que no Estado alguns postos estão desabastecidos, pois já têm distribuidoras que não estão entregando o combustível por falta de gasolina ou óleo diesel. Ele lamentou o ocorrido e afirmou que a Petrobras tem a capacidade de absorver parte dos custos do petróleo porque não houve alteração da despesa com o produto no Brasil.

“Consequentemente, isso traz uma grande dificuldade para o país, para a população de modo geral, para formação de preços de custos do nosso sistema. Entretanto, cabe ressaltar que a Petrobras apresentou um lucro no ano passado, de R$ 106 bilhões, transferindo em dividendos, algo em torno de R$ 100 bilhões. Isso demonstra que existe uma grande capacidade da Petrobras absorver parte desses custos do petróleo porque o gasto para a produção do petróleo do Brasil não houve alteração”, colocou Pimentel.

O parlamentar relatou que a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, já tem a gasolina 27,4% mais cara do que a produzida pela Petrobras. “Ou seja, o repasse direto do custo do barril internacional já está provocando uma mudança substancial nos custos do combustível para nossa região. Na Bahia, ontem, 08, postos de gasolina já estão praticando o custo de R$7,99 para gasolina comum e R$ 8,29 para gasolina aditivada. Em Sergipe, estamos com uma média de R$ 6,49, ou seja, a Bahia onde tem a refinaria já está praticando um preço de R$ 1,50 no preço do combustível acima do preço de Sergipe”, observou Pimentel.

Diante a exposição, Luciano Pimentel relatou também que a formação do preço do combustível é baseado em um barril que custa entre $ 95 e $100. “Imagine o preço desse combustível quando esse barril atingir a $200? Eu torço e apoio todas as medidas que vierem, nesse momento, do Governo Federal. Seja de subsídio ou de alguma forma de eliminação de custo para que o preço do combustível venha pelo menos, se não é possível baratear, que sejam estabilizados os percentuais”, destacou o deputado estadual.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira/Alese