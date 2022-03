Maíra Cardi deseja sucesso à Jade Picon e rebate crítica de Luana Piovani

“Oi gente, assunto sério por aqui. Vocês me conhecem e sabem que só trabalho com mulheres, sou totalmente a favor de nós mulheres, sou mulher batalhadora, que já sofreu abuso desde os 4 anos, que já foi estuprada, já parei em cativeiro… Tenho história de mulher guerreira, que foi criada por um pai machista, mulher que sofreu com a sociedade, mulher que foi apontada, acusada pela sociedade, por outros mulheres… Nossas dores”, começou.

Em seguida, Maíra falou sobre a saída de Jade do BBB22. “Ontem o jogo acabou para Jade e ficou lá dentro. Desejo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que essa mulher seja muito bem sucedida, mais do que ela já é. Ela já é uma empresária. Mas que ela seja mais ainda. Que as portas se abram, que surgam oportunidades… Que a vida aqui fora seja linda porque o jogo acabou e o que ficou lá dentro é jogo. A gente tem que julgar diante do jogo, mas aqui fora a vida é outra. Desejo, de verdade, muita coisa boa pra ela”.

Ela continuou: “Tem algumas pessoas falando de ela ter saído no Dia Internacional da Mulher. O Big Brother não é jogo de causas, é um jogo de jogadores. Você vai fazer um julgamento diante do que aconteceu dentro do jogo, não de causas. Porque aquela jogadora ou jogador, a gente tem que colocar em pauta o que aconteceu ali. Se ela jogou ou ele jogou com honestidade, caráter, com o que a gente acha – o público – que precisa permanecer no jogo. Às vezes você tem uma causa incrível, mas aí você não tem o caráter ou você não tem empatia pelo outro ou você tripudia em cima do outro… O que não estou falando que foi a questão, tá gente! Mas se formos defender uma causa e jogar fora todo o resto… Não é sobre o jogo ou quem a gente escolheu, é a maneira que escolheu jogar. Tem mulheres – o que não é o caso – que não são dignas da nossa luta. Tem mãe que mata filho, tem mulheres que fazem crimes horrorosos, então não é sobre ser ou não mulher, é sobre o conjunto de coisas.”

Maíra não deixou de citar Luana Piovani, que criticou Arthur em suas redes. “Dito isso, eu fiquei muito triste porque a Luana Piovani é uma das mulheres que mais admiro, acho uma mulher incrível, inteligente, uma mãezona. Ela tem uma história… Eu realmente admiro a coragem de vir, ela fala o que pensa… mas a partir do momento que a gente vem e fala o que pensa, a gente também ouve o que os outros pensam. Como ela abriu essa porta pra dizer o que pensa, ela também abriu a porta pra dizer o que eu penso. Luana, não gostei do seu posicionamento. Acho que foi feio falar dessa maneira ‘vocês escolhera pra ficar um cara que traiu várias vezes a mulher’. Você não tem boca pra falar sobre isso. Você traiu também e admitiu que traiu, se sentiu culpada.. Quem tem telhado de vidro fica quieta. Você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também. Você está acostumada a falar o que quer porque é uma mulher pra c***, você tem peito, você luta, eu também. Se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar também pelo meu marido, também pela minha família, porque quem tem telhado de vidro não abre a boca pra falar de traição. Você quando traiu o Rodrigo, saiu em tudo quanto era lugar. Fica quieta sobre esse assunto porque aí a tua briga não é com ele, é comigo, que também sou mulher, mãe, que batalho e vou batalhar pela minha família. Um beijo”.